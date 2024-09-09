https://ria.ru/20240909/rodobolskiy-1971620831.html

Сын Героя России Игоря Родобольского назвал причину смерти отца

Сын Героя России Игоря Родобольского назвал причину смерти отца - РИА Новости, 09.09.2024

Сын Героя России Игоря Родобольского назвал причину смерти отца

Причиной смерти Героя России, обладателя наибольшего количества боевых наград в российской армии Игоря Родобольского стали проблемы с сердцем, сообщил РИА... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:07

2024-09-09T15:07

2024-09-09T23:45

россия

афганистан

общество

игорь родобольский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971624651_232:639:2068:1672_1920x0_80_0_0_5d1405d1f755c6bd2880065df508fedc.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Причиной смерти Героя России, обладателя наибольшего количества боевых наград в российской армии Игоря Родобольского стали проблемы с сердцем, сообщил РИА Новости его сын. Родобольский скончался накануне, 8 сентября, на 65-м году жизни. Прощание с Героем России состоится 12 сентября в Окружном доме офицеров. "Предварительно (причина смерти. — Прим. ред.) — сердце. Но еще пока медицинского заключения не было. Мы думали, проблем с сердцем нет, а оказывается — были", — сказал собеседник агентства.Родобольский за штурвалом вертолета принимал участие в боевых действиях в Афганистане, выполнял задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации в 1994-1996 годах, а также в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона в 1999 году.Помимо боевых, в его биографии и вылеты на спасение мирного населения: во время сильного наводнения в Чечне летом 2002 года он совершил 98 вылетов в зону бедствия, доставил 35 тонн гуманитарных грузов, вывез 170 человек, в том числе 50 больных и раненых. После увольнения в запас стал первым директором свердловского Регионального центра патриотического воспитания и возглавлял его более 11 лет. Награжден звездой Героя России — медалью "Золотая Звезда", двумя орденами Красной Звезды, орденом "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" 3-й степени, тремя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги" и другими наградами.

россия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, афганистан, общество, игорь родобольский