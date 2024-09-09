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Прощание с Героем России Родобольским состоится 12 сентября - РИА Новости, 09.09.2024
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14:58 09.09.2024 (обновлено: 15:03 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/rodobolskiy-1971617465.html
Прощание с Героем России Родобольским состоится 12 сентября
Прощание с Героем России Родобольским состоится 12 сентября - РИА Новости, 09.09.2024
Прощание с Героем России Родобольским состоится 12 сентября
Прощание с Героем России, обладателем наибольшего количества боевых наград в российской армии Игорем Родобольским состоится 12 сентября в Окружном доме офицеров РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:58
2024-09-09T15:03
общество
россия
екатеринбург
афганистан
игорь родобольский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Прощание с Героем России, обладателем наибольшего количества боевых наград в российской армии Игорем Родобольским состоится 12 сентября в Окружном доме офицеров в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости его сын. Родобольский скончался накануне, 8 сентября, на 65-м году жизни. "Прощание будет в четверг, 12 сентября, в Окружном доме офицеров", - сказал собеседник агентства. Родобольский за штурвалом вертолета принимал участие в боевых действиях в Афганистане, выполнял задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации в 1994–1996 годах, а также в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона в 1999 году. Помимо боевых, в его биографии и вылеты на спасение мирного населения: во время сильного наводнения в Чечне летом 2002 года он совершил 98 вылетов в зону бедствия, доставил 35 тонн гуманитарных грузов, вывез 170 человек, в том числе 50 больных и раненых. После увольнения в запас стал первым директором свердловского Регионального центра патриотического воспитания и возглавлял его более 11 лет. Награжден звездой Героя России, медалью "Золотая звезда", двумя орденами Красной Звезды, орденом "За службу Родине в Вооружённых силах СССР" 3-й степени, тремя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги" и другими наградами.
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общество, россия, екатеринбург, афганистан, игорь родобольский
Общество, Россия, Екатеринбург, Афганистан, Игорь Родобольский
Прощание с Героем России Родобольским состоится 12 сентября

Прощание с Героем России Родобольским состоится 12 сентября в Екатеринбурге

© Фото : Администрация города Тобольска/ВКонтактеГерой России Игорь Родобольский
Герой России Игорь Родобольский - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Администрация города Тобольска/ВКонтакте
Герой России Игорь Родобольский. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Прощание с Героем России, обладателем наибольшего количества боевых наград в российской армии Игорем Родобольским состоится 12 сентября в Окружном доме офицеров в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости его сын.
Родобольский скончался накануне, 8 сентября, на 65-м году жизни.
"Прощание будет в четверг, 12 сентября, в Окружном доме офицеров", - сказал собеседник агентства.
Родобольский за штурвалом вертолета принимал участие в боевых действиях в Афганистане, выполнял задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации в 1994–1996 годах, а также в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона в 1999 году.
Помимо боевых, в его биографии и вылеты на спасение мирного населения: во время сильного наводнения в Чечне летом 2002 года он совершил 98 вылетов в зону бедствия, доставил 35 тонн гуманитарных грузов, вывез 170 человек, в том числе 50 больных и раненых.
После увольнения в запас стал первым директором свердловского Регионального центра патриотического воспитания и возглавлял его более 11 лет.
Награжден звездой Героя России, медалью "Золотая звезда", двумя орденами Красной Звезды, орденом "За службу Родине в Вооружённых силах СССР" 3-й степени, тремя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги" и другими наградами.
 
ОбществоРоссияЕкатеринбургАфганистанИгорь Родобольский
 
 
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