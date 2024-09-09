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Умер обладатель наибольшего числа боевых наград в российской армии

Умер обладатель наибольшего числа боевых наград в российской армии - РИА Новости, 09.09.2024

Умер обладатель наибольшего числа боевых наград в российской армии

Обладатель наибольшего количества боевых наград в российской армии, Герой России Игорь Родобольский умер на 65-м году жизни, сообщил аппарат полномочного... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T09:24

2024-09-09T09:24

2024-09-09T15:39

россия

афганистан

владимир якушев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Обладатель наибольшего количества боевых наград в российской армии, Герой России Игорь Родобольский умер на 65-м году жизни, сообщил аппарат полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. "Уход летчика-снайпера, Героя Российской Федерации Игоря Олеговича Родобольского — невосполнимая потеря для всей нашей страны", — приводятся в материале слова полпреда.Якушев добавил, что Родобольский активно занимался воспитанием подрастающего поколения, встречался с учащимися, участвовал в образовательных и патриотических проектах Уральского федерального округа.Полпред назвал летчика "примером верности службе, Родине и народу".Родобольский за штурвалом вертолета принимал участие в боевых действиях в Афганистане, выполнял задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике в 1994-1996 годах, а также в контртеррористических операциях на территории Северного Кавказа в 1999 году. Помимо боевых, в его биографии есть и вылеты на спасение мирных жителей: во время сильного наводнения в Чечне летом 2002 года он совершил 98 вылетов в зону бедствия, доставил 35 тонн гуманитарных грузов, вывез 170 человек, в том числе 50 больных и раненых. После увольнения в запас стал первым директором свердловского Регионального центра патриотического воспитания и возглавлял его более 11 лет. Награжден звездой Героя России — медалью "Золотая Звезда", двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденом "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" 3-й степени, орденом "За военные заслуги" и другими наградами.

россия

афганистан

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россия, афганистан, владимир якушев