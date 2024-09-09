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Рейс "Аэрофлота" Владивосток — Москва задерживается

Рейс "Аэрофлота" Владивосток — Москва задерживается - РИА Новости, 09.09.2024

Рейс "Аэрофлота" Владивосток — Москва задерживается

Один из рейсов "Аэрофлота" из Владивостока в Москву в понедельник задерживается по техническим причинам, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T09:39

2024-09-09T09:39

2024-09-09T12:28

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россия

аэрофлот

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Один из рейсов "Аэрофлота" из Владивостока в Москву в понедельник задерживается по техническим причинам, сообщает пресс-служба авиакомпании. "Вылет рейса SU1701 Владивосток - Москва от 09.09.2024 задерживается по техническим причинам", - говорится в сообщении. Отмечается, что 80 из 380 пассажиров уже вылетели другими рейсами. Часть пассажиров будет отправлена еще двумя ближайшими рейсами. В расписании "Аэрофлота" на понедельник запланировано 7 рейсов из Владивостока в Москву. Остальные пассажиры вылетят на резервном воздушном судне, прилет которого ожидается из Москвы. Уточняется, что на время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании. Организовано размещение в отеле, предоставлены напитки и питание. Также в качестве компенсации за задержку рейса пассажирам будут начислены мили в рамках программы "Аэрофлот Бонус", сообщил "Аэрофлот".

https://ria.ru/20240706/sheremetevo-1957880798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владивосток, россия, аэрофлот, происшествия