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На Донецком направлении поразили транспорт подвоза боеприпасов ВСУ
На Донецком направлении поразили транспорт подвоза боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024
На Донецком направлении поразили транспорт подвоза боеприпасов ВСУ
Бойцы разведывательных подразделений "Южной" группировки войск уничтожили с помощью сброса с БПЛА грузовой автомобиль ВСУ, осуществлявший подвоз боеприпасов к... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T05:09
2024-09-09T05:09
2024-09-09T05:09
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Бойцы разведывательных подразделений "Южной" группировки войск уничтожили с помощью сброса с БПЛА грузовой автомобиль ВСУ, осуществлявший подвоз боеприпасов к позициям противника на донецком направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. Как сказано в сообщении, в ходе разведывательных мероприятий подразделениями "Южной" группировки войск на Донецком направлении был обнаружен автомобиль украинских националистов. После наблюдения за активностью автомобиля было установлено, что на нём ВСУ осуществляют доставку боеприпасов к своим опорным пунктам и огневым позициям. "Выявив очередную попытку подвоза боекомплекта подразделениям ВСУ на линии боевого соприкосновения, разведчики "Южной" группировки войск применили по автотранспорту противника ударный БПЛА со сбросом боеприпаса", - сообщили РИА Новости в МО РФ. В силовом ведомстве также добавили, что в результате точного удара автомобиль ВСУ был поражен. Средствами объективного контроля в режиме реального времени на месте цели наблюдалась продолжительная повторная детонация груза и интенсивное горение.
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На Донецком направлении поразили транспорт подвоза боеприпасов ВСУ
Бойцы "Южной" группировки уничтожили с помощью БПЛА грузовик ВСУ с боеприпасами
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Бойцы разведывательных подразделений "Южной" группировки войск уничтожили с помощью сброса с БПЛА грузовой автомобиль ВСУ, осуществлявший подвоз боеприпасов к позициям противника на донецком направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
Как сказано в сообщении, в ходе разведывательных мероприятий подразделениями "Южной" группировки войск на Донецком направлении был обнаружен автомобиль украинских националистов. После наблюдения за активностью автомобиля было установлено, что на нём ВСУ осуществляют доставку боеприпасов к своим опорным пунктам и огневым позициям.
"Выявив очередную попытку подвоза боекомплекта подразделениям ВСУ на линии боевого соприкосновения, разведчики "Южной" группировки войск применили по автотранспорту противника ударный БПЛА со сбросом боеприпаса", - сообщили РИА Новости в МО РФ.
В силовом ведомстве также добавили, что в результате точного удара автомобиль ВСУ был поражен. Средствами объективного контроля в режиме реального времени на месте цели наблюдалась продолжительная повторная детонация груза и интенсивное горение.