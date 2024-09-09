Рейтинг@Mail.ru
США одобрили продажу Сингапуру авиационных ракет AMRAAM - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/rakety-1971711288.html
США одобрили продажу Сингапуру авиационных ракет AMRAAM
США одобрили продажу Сингапуру авиационных ракет AMRAAM - РИА Новости, 09.09.2024
США одобрили продажу Сингапуру авиационных ракет AMRAAM
Государственный департамент США одобрил продажу Сингапуру авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования за 133 миллиона долларов,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T22:46
2024-09-09T22:46
в мире
сингапур
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Сингапуру авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования за 133 миллиона долларов, заявили в Пентагоне. “Государственный департамент выпустил определение, одобрив возможную иностранную военную продажу правительству Сингапура усовершенствованных ракет класса “воздух-воздух” средней дальности (AMRAAM) AIM-120C-8 и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 133 миллиона долларов”, - указано в сообщении ведомства. Ожидается, что в рамках сделки Сингапур получит 54 ракеты AIM-120C-8 и оборудование к ним, включая запчасти и программное обеспечение. “Предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности стратегического партнера, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Азии”, - добавили в минобороны.
https://ria.ru/20240514/rakety-1946013555.html
сингапур
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_496:0:3472:2232_1920x0_80_0_0_b1c0cc948e615fe8154cf6fb695b2d8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сингапур, сша, министерство обороны сша
В мире, Сингапур, США, Министерство обороны США
США одобрили продажу Сингапуру авиационных ракет AMRAAM

Пентагон: Госдеп одобрил продажу Сингапуру авиационных ракет AMRAAM за $133 млн

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Сингапуру авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования за 133 миллиона долларов, заявили в Пентагоне.
«
“Государственный департамент выпустил определение, одобрив возможную иностранную военную продажу правительству Сингапура усовершенствованных ракет класса “воздух-воздух” средней дальности (AMRAAM) AIM-120C-8 и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 133 миллиона долларов”, - указано в сообщении ведомства.
Ожидается, что в рамках сделки Сингапур получит 54 ракеты AIM-120C-8 и оборудование к ним, включая запчасти и программное обеспечение.
“Предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности стратегического партнера, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Азии”, - добавили в минобороны.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
США одобрили сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X
14 мая, 22:33
 
В миреСингапурСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала