https://ria.ru/20240909/rakety-1971711288.html
США одобрили продажу Сингапуру авиационных ракет AMRAAM
США одобрили продажу Сингапуру авиационных ракет AMRAAM - РИА Новости, 09.09.2024
США одобрили продажу Сингапуру авиационных ракет AMRAAM
Государственный департамент США одобрил продажу Сингапуру авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования за 133 миллиона долларов,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T22:46
2024-09-09T22:46
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Сингапуру авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования за 133 миллиона долларов, заявили в Пентагоне. “Государственный департамент выпустил определение, одобрив возможную иностранную военную продажу правительству Сингапура усовершенствованных ракет класса “воздух-воздух” средней дальности (AMRAAM) AIM-120C-8 и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 133 миллиона долларов”, - указано в сообщении ведомства. Ожидается, что в рамках сделки Сингапур получит 54 ракеты AIM-120C-8 и оборудование к ним, включая запчасти и программное обеспечение. “Предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности стратегического партнера, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Азии”, - добавили в минобороны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сингапур, сша, министерство обороны сша
В мире, Сингапур, США, Министерство обороны США
США одобрили продажу Сингапуру авиационных ракет AMRAAM
Пентагон: Госдеп одобрил продажу Сингапуру авиационных ракет AMRAAM за $133 млн
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Сингапуру авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования за 133 миллиона долларов, заявили в Пентагоне.
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“Государственный департамент выпустил определение, одобрив возможную иностранную военную продажу правительству Сингапура усовершенствованных ракет класса “воздух-воздух” средней дальности (AMRAAM) AIM-120C-8 и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 133 миллиона долларов”, - указано в сообщении ведомства.
Ожидается, что в рамках сделки Сингапур получит 54 ракеты AIM-120C-8 и оборудование к ним, включая запчасти и программное обеспечение.
“Предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности стратегического партнера, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Азии”, - добавили в минобороны.