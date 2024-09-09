https://ria.ru/20240909/rakety-1971711288.html

США одобрили продажу Сингапуру авиационных ракет AMRAAM

США одобрили продажу Сингапуру авиационных ракет AMRAAM - РИА Новости, 09.09.2024

США одобрили продажу Сингапуру авиационных ракет AMRAAM

Государственный департамент США одобрил продажу Сингапуру авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования за 133 миллиона долларов,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T22:46

2024-09-09T22:46

2024-09-09T22:46

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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Сингапуру авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования за 133 миллиона долларов, заявили в Пентагоне. “Государственный департамент выпустил определение, одобрив возможную иностранную военную продажу правительству Сингапура усовершенствованных ракет класса “воздух-воздух” средней дальности (AMRAAM) AIM-120C-8 и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 133 миллиона долларов”, - указано в сообщении ведомства. Ожидается, что в рамках сделки Сингапур получит 54 ракеты AIM-120C-8 и оборудование к ним, включая запчасти и программное обеспечение. “Предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности стратегического партнера, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Азии”, - добавили в минобороны.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сингапур, сша, министерство обороны сша