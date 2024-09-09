https://ria.ru/20240909/rada-1971568680.html

Депутат Рады пожаловалась на выпуск учебника с картой Украины без Крыма

Депутат Рады пожаловалась на выпуск учебника с картой Украины без Крыма - РИА Новости, 09.09.2024

Депутат Рады пожаловалась на выпуск учебника с картой Украины без Крыма

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина посетовала, что минобразования страны выпустило... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:58

2024-09-09T11:58

2024-09-09T12:25

украина

россия

севастополь

петр порошенко

владимир путин

верховная рада украины

европейская солидарность

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971570403_0:434:698:827_1920x0_80_0_0_823d943f523c9aa3dd483afea3f986f2.jpg

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина посетовала, что минобразования страны выпустило учебник по украинскому языку с картой Украины без Крыма в ее составе. "Министерство пропустило учебник, в котором карта Украины без Крыма. Появилась реакция от соавтора учебника, которая... предлагает, чтобы учителя с детьми запускали флешмоб "Дорисуй Крым", - написала Федина в своем Telegram-канале. По ее словам, верстальщики объяснили это технической ошибкой. "Я считаю, что это симптом страшной халатности к своей работе в правительственных кругах. Уже бы должна была быть реакция министерства образования и перепечатка этой книги, а она даже в электронной версии висит с растерзанной Украиной", - добавила Федина. Свой пост она подкрепила ссылкой на электронную версию учебника. На его третьей странице гимн Украины и множество мелких картинок, среди которых карта страны без Крыма. Это не первый подобный случай. В 2021 году украинские СМИ писали о выпуске учебника по истории Украины с картой страны без Крыма. Полуостров стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240415/donbass-1940220453.html

https://ria.ru/20240321/nazvaniya-1934625855.html

украина

россия

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, севастополь, петр порошенко, владимир путин, верховная рада украины, европейская солидарность, оон