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Депутат Рады пожаловалась на выпуск учебника с картой Украины без Крыма - РИА Новости, 09.09.2024
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11:58 09.09.2024 (обновлено: 12:25 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/rada-1971568680.html
Депутат Рады пожаловалась на выпуск учебника с картой Украины без Крыма
Депутат Рады пожаловалась на выпуск учебника с картой Украины без Крыма - РИА Новости, 09.09.2024
Депутат Рады пожаловалась на выпуск учебника с картой Украины без Крыма
Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина посетовала, что минобразования страны выпустило... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:58
2024-09-09T12:25
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севастополь
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина посетовала, что минобразования страны выпустило учебник по украинскому языку с картой Украины без Крыма в ее составе. "Министерство пропустило учебник, в котором карта Украины без Крыма. Появилась реакция от соавтора учебника, которая... предлагает, чтобы учителя с детьми запускали флешмоб "Дорисуй Крым", - написала Федина в своем Telegram-канале. По ее словам, верстальщики объяснили это технической ошибкой. "Я считаю, что это симптом страшной халатности к своей работе в правительственных кругах. Уже бы должна была быть реакция министерства образования и перепечатка этой книги, а она даже в электронной версии висит с растерзанной Украиной", - добавила Федина. Свой пост она подкрепила ссылкой на электронную версию учебника. На его третьей странице гимн Украины и множество мелких картинок, среди которых карта страны без Крыма. Это не первый подобный случай. В 2021 году украинские СМИ писали о выпуске учебника по истории Украины с картой страны без Крыма. Полуостров стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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украина, россия, севастополь, петр порошенко, владимир путин, верховная рада украины, европейская солидарность, оон
Украина, Россия, Севастополь, Петр Порошенко, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность, ООН
Депутат Рады пожаловалась на выпуск учебника с картой Украины без Крыма

Депутат Рады Федина: учебник по украинскому языку выпустили без Крыма

© Министерство образования УкраиныФрагмент страницы из учебника по украинскому языку
Фрагмент страницы из учебника по украинскому языку - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Министерство образования Украины
Фрагмент страницы из учебника по украинскому языку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина посетовала, что минобразования страны выпустило учебник по украинскому языку с картой Украины без Крыма в ее составе.
"Министерство пропустило учебник, в котором карта Украины без Крыма. Появилась реакция от соавтора учебника, которая... предлагает, чтобы учителя с детьми запускали флешмоб "Дорисуй Крым", - написала Федина в своем Telegram-канале.
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По ее словам, верстальщики объяснили это технической ошибкой. "Я считаю, что это симптом страшной халатности к своей работе в правительственных кругах. Уже бы должна была быть реакция министерства образования и перепечатка этой книги, а она даже в электронной версии висит с растерзанной Украиной", - добавила Федина.
Свой пост она подкрепила ссылкой на электронную версию учебника. На его третьей странице гимн Украины и множество мелких картинок, среди которых карта страны без Крыма.
Это не первый подобный случай. В 2021 году украинские СМИ писали о выпуске учебника по истории Украины с картой страны без Крыма.
Полуостров стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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