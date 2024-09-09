Депутат Рады пожаловалась на выпуск учебника с картой Украины без Крыма
Депутат Рады Федина: учебник по украинскому языку выпустили без Крыма
© Министерство образования УкраиныФрагмент страницы из учебника по украинскому языку
© Министерство образования Украины
Фрагмент страницы из учебника по украинскому языку
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина посетовала, что минобразования страны выпустило учебник по украинскому языку с картой Украины без Крыма в ее составе.
"Министерство пропустило учебник, в котором карта Украины без Крыма. Появилась реакция от соавтора учебника, которая... предлагает, чтобы учителя с детьми запускали флешмоб "Дорисуй Крым", - написала Федина в своем Telegram-канале.
По ее словам, верстальщики объяснили это технической ошибкой. "Я считаю, что это симптом страшной халатности к своей работе в правительственных кругах. Уже бы должна была быть реакция министерства образования и перепечатка этой книги, а она даже в электронной версии висит с растерзанной Украиной", - добавила Федина.
Свой пост она подкрепила ссылкой на электронную версию учебника. На его третьей странице гимн Украины и множество мелких картинок, среди которых карта страны без Крыма.
Это не первый подобный случай. В 2021 году украинские СМИ писали о выпуске учебника по истории Украины с картой страны без Крыма.
Полуостров стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".