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ПВО сбила беспилотники ВСУ над Белгородской и Курской областями
ПВО сбила беспилотники ВСУ над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 09.09.2024
ПВО сбила беспилотники ВСУ над Белгородской и Курской областями
Российская ПВО уничтожила три украинских БПЛА над Белгородской областью и один над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:07
2024-09-09T13:07
2024-09-09T13:13
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вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила три украинских БПЛА над Белгородской областью и один над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."С 10.40 до 12.20 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, белгородская область, безопасность
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ПВО сбила беспилотники ВСУ над Белгородской и Курской областями
Минобороны: ПВО сбила четыре дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями