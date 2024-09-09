https://ria.ru/20240909/putin-1971696533.html
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах за уход за детьми-инвалидами
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах за уход за детьми-инвалидами - РИА Новости, 09.09.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах за уход за детьми-инвалидами
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами, независимо от... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T20:15
2024-09-09T20:15
2024-09-09T20:15
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами, независимо от степени их родства, в размере 10 тысяч рублей. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы: о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на осуществление ежемесячных выплат... трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, в размере 10 тысяч рублей независимо от факта родства таких лиц с ребенком, предусмотрев ежегодную индексацию данных выплат не ниже индекса роста потребительских цен за предыдущий год и определив порядок подтверждения лицами, не являющимися родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями), осуществления ухода за детьми-инвалидами", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240909/putin-1971695326.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах за уход за детьми-инвалидами
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах ухаживающим за детьми-инвалидами
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами, независимо от степени их родства, в размере 10 тысяч рублей.
Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы: о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на осуществление ежемесячных выплат... трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, в размере 10 тысяч рублей независимо от факта родства таких лиц с ребенком, предусмотрев ежегодную индексацию данных выплат не ниже индекса роста потребительских цен за предыдущий год и определив порядок подтверждения лицами, не являющимися родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями), осуществления ухода за детьми-инвалидами", - говорится в документе.