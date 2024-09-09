https://ria.ru/20240909/putin-1971583502.html
Путин присвоил космонавту Константину Борисову звание Героя России
Путин присвоил космонавту Константину Борисову звание Героя России - РИА Новости, 09.09.2024
Путин присвоил космонавту Константину Борисову звание Героя России
Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание героя РФ космонавту-испытателю Константину Борисову за мужество и героизм при полете в составе экипажа... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:57
2024-09-09T12:57
2024-09-09T13:16
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание героя РФ космонавту-испытателю Константину Борисову за мужество и героизм при полете в составе экипажа МКС."За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание героя Российской Федерации Борисову Константину Сергеевичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина", - говорится в документе.Кроме того, этим же указом Борисову присвоено почетное звание "летчик-космонавт Российской Федерации".
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Космос - РИА Наука, Россия, Наука, Владимир Путин
Путин присвоил космонавту Константину Борисову звание Героя России
Путин присвоил космонавту Борисову звание Героя России за полет на МКС
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание героя РФ космонавту-испытателю Константину Борисову за мужество и героизм при полете в составе экипажа МКС.
"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание героя Российской Федерации Борисову Константину Сергеевичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина", - говорится в документе.
Кроме того, этим же указом Борисову присвоено почетное звание "летчик-космонавт Российской Федерации".