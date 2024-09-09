https://ria.ru/20240909/putin-1971583502.html

Путин присвоил космонавту Константину Борисову звание Героя России

Путин присвоил космонавту Константину Борисову звание Героя России - РИА Новости, 09.09.2024

Путин присвоил космонавту Константину Борисову звание Героя России

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание героя РФ космонавту-испытателю Константину Борисову за мужество и героизм при полете в составе экипажа... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:57

2024-09-09T12:57

2024-09-09T13:16

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание героя РФ космонавту-испытателю Константину Борисову за мужество и героизм при полете в составе экипажа МКС."За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание героя Российской Федерации Борисову Константину Сергеевичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина", - говорится в документе.Кроме того, этим же указом Борисову присвоено почетное звание "летчик-космонавт Российской Федерации".

https://ria.ru/20240906/space-1970886501.html

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космос - риа наука, россия, владимир путин