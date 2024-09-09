https://ria.ru/20240909/putin-1971576300.html
Путин проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области
Путин проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области - РИА Новости, 09.09.2024
Путин проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:28
2024-09-09T12:28
2024-09-09T12:28
новгородская область
россия
андрей никитин (политик)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня в Кремле президент будет заниматься текущей работой, внутренней работой, это внутренние непубличные встречи и совещания. Будет и публичная встреча. По-прежнему регулярно президент занимается региональным вопросами. Сегодня будет с докладом у главы государства губернатор Новгородской области Андрей Никитин", - сказал Песков. Он отметил, что эту встречу покажут в эфире в середине дня.
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новгородская область, россия, андрей никитин (политик), дмитрий песков, владимир путин
Новгородская область, Россия, Андрей Никитин (политик), Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области
Песков: Путин примет с докладом губернатора Новгородской области Никитина
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня в Кремле президент будет заниматься текущей работой, внутренней работой, это внутренние непубличные встречи и совещания. Будет и публичная встреча. По-прежнему регулярно президент занимается региональным вопросами. Сегодня будет с докладом у главы государства губернатор Новгородской области Андрей Никитин", - сказал Песков.
Он отметил, что эту встречу покажут в эфире в середине дня.