https://ria.ru/20240909/putin-1971576300.html

Путин проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области

Путин проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области - РИА Новости, 09.09.2024

Путин проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:28

2024-09-09T12:28

2024-09-09T12:28

новгородская область

россия

андрей никитин (политик)

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня в Кремле президент будет заниматься текущей работой, внутренней работой, это внутренние непубличные встречи и совещания. Будет и публичная встреча. По-прежнему регулярно президент занимается региональным вопросами. Сегодня будет с докладом у главы государства губернатор Новгородской области Андрей Никитин", - сказал Песков. Он отметил, что эту встречу покажут в эфире в середине дня.

https://ria.ru/20240909/putin-1971503244.html

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новгородская область, россия, андрей никитин (политик), дмитрий песков, владимир путин