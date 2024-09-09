https://ria.ru/20240909/pushilin-1971692635.html

Пушилин поздравил однопартийцев по ЕР с победой на выборах

Пушилин поздравил однопартийцев по ЕР с победой на выборах - РИА Новости, 09.09.2024

Пушилин поздравил однопартийцев по ЕР с победой на выборах

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил с победой на выборах в своих регионах в Единый день голосования (ЕДГ) членов партии "Единая Россия" и заявил, что на... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T19:46

2024-09-09T19:46

2024-09-09T19:46

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госдума рф

выборы

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил с победой на выборах в своих регионах в Единый день голосования (ЕДГ) членов партии "Единая Россия" и заявил, что на избирательных участках в республике смогли как и военнослужащие СВО, так и мирные жители. "Поздравляю коллег-однопартийцев, одержавших уверенную победу на выборах в своих регионах, которые прошли в Единый день голосования 8 сентября", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. Он отметил, что в ДНР работало более двадцати избирательных участков, на которых смогли проголосовать как военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, так и обычные жители. Глава региона также подчеркнул, что в ДНР выборная кампания прошла с обеспечением главных принципов российской избирательной системы - равенства и открытости, и с учетом всех требований мер безопасности. "Итоги выборов очередной раз показали статус "Единой России" как ведущей политической силы страны... Еще раз поздравляю коллег с победой! Она действительно стала результатом упорного труда, стремления к позитивным переменам, готовности всегда действовать во имя сильной и единой России!", - добавил Пушилин. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240909/vybory-1971639208.html

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Наталья Макарова

политика, донецкая народная республика, россия, абакан, денис пушилин, единая россия, госдума рф, выборы, выборы в россии — 2024