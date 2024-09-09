Пушилин поздравил однопартийцев по ЕР с победой на выборах
Пушилин: на выборах в ДНР смогли проголосовать как военные, так и мирные жители
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил с победой на выборах в своих регионах в Единый день голосования (ЕДГ) членов партии "Единая Россия" и заявил, что на избирательных участках в республике смогли как и военнослужащие СВО, так и мирные жители.
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"Поздравляю коллег-однопартийцев, одержавших уверенную победу на выборах в своих регионах, которые прошли в Единый день голосования 8 сентября", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.
Он отметил, что в ДНР работало более двадцати избирательных участков, на которых смогли проголосовать как военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, так и обычные жители. Глава региона также подчеркнул, что в ДНР выборная кампания прошла с обеспечением главных принципов российской избирательной системы - равенства и открытости, и с учетом всех требований мер безопасности.
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"Итоги выборов очередной раз показали статус "Единой России" как ведущей политической силы страны... Еще раз поздравляю коллег с победой! Она действительно стала результатом упорного труда, стремления к позитивным переменам, готовности всегда действовать во имя сильной и единой России!", - добавил Пушилин.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37