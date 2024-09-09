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Пушилин поздравил однопартийцев по ЕР с победой на выборах - РИА Новости, 09.09.2024
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19:46 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/pushilin-1971692635.html
Пушилин поздравил однопартийцев по ЕР с победой на выборах
Пушилин поздравил однопартийцев по ЕР с победой на выборах - РИА Новости, 09.09.2024
Пушилин поздравил однопартийцев по ЕР с победой на выборах
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил с победой на выборах в своих регионах в Единый день голосования (ЕДГ) членов партии "Единая Россия" и заявил, что на... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T19:46
2024-09-09T19:46
политика
донецкая народная республика
россия
абакан
денис пушилин
единая россия
госдума рф
выборы
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил с победой на выборах в своих регионах в Единый день голосования (ЕДГ) членов партии "Единая Россия" и заявил, что на избирательных участках в республике смогли как и военнослужащие СВО, так и мирные жители. "Поздравляю коллег-однопартийцев, одержавших уверенную победу на выборах в своих регионах, которые прошли в Единый день голосования 8 сентября", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. Он отметил, что в ДНР работало более двадцати избирательных участков, на которых смогли проголосовать как военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, так и обычные жители. Глава региона также подчеркнул, что в ДНР выборная кампания прошла с обеспечением главных принципов российской избирательной системы - равенства и открытости, и с учетом всех требований мер безопасности. "Итоги выборов очередной раз показали статус "Единой России" как ведущей политической силы страны... Еще раз поздравляю коллег с победой! Она действительно стала результатом упорного труда, стремления к позитивным переменам, готовности всегда действовать во имя сильной и единой России!", - добавил Пушилин. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240909/vybory-1971639208.html
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политика, донецкая народная республика, россия, абакан, денис пушилин, единая россия, госдума рф, выборы, выборы в россии — 2024
Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Абакан, Денис Пушилин, Единая Россия, Госдума РФ, Выборы, Выборы в России — 2024
Пушилин поздравил однопартийцев по ЕР с победой на выборах

Пушилин: на выборах в ДНР смогли проголосовать как военные, так и мирные жители

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил с победой на выборах в своих регионах в Единый день голосования (ЕДГ) членов партии "Единая Россия" и заявил, что на избирательных участках в республике смогли как и военнослужащие СВО, так и мирные жители.
«
"Поздравляю коллег-однопартийцев, одержавших уверенную победу на выборах в своих регионах, которые прошли в Единый день голосования 8 сентября", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.
Подсчет голосов на выборах - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Эксперт прокомментировал итоги Единого дня голосования
Вчера, 16:28
Он отметил, что в ДНР работало более двадцати избирательных участков, на которых смогли проголосовать как военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, так и обычные жители. Глава региона также подчеркнул, что в ДНР выборная кампания прошла с обеспечением главных принципов российской избирательной системы - равенства и открытости, и с учетом всех требований мер безопасности.
«
"Итоги выборов очередной раз показали статус "Единой России" как ведущей политической силы страны... Еще раз поздравляю коллег с победой! Она действительно стала результатом упорного труда, стремления к позитивным переменам, готовности всегда действовать во имя сильной и единой России!", - добавил Пушилин.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияАбаканДенис ПушилинЕдиная РоссияГосдума РФВыборыВыборы в России — 2024
 
 
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