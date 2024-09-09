https://ria.ru/20240909/provokatsii-1971505182.html

В СБ Белоруссии рассказали о провокациях на границе со стороны ряда стран

В СБ Белоруссии рассказали о провокациях на границе со стороны ряда стран - РИА Новости, 09.09.2024

В СБ Белоруссии рассказали о провокациях на границе со стороны ряда стран

Совет Безопасности Белоруссии отмечает постоянные провокации и различного рода инциденты, прежде всего на государственной границе республики и Союзного... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T04:23

2024-09-09T04:23

2024-09-09T09:52

белоруссия

польша

украина

александр вольфович

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Совет Безопасности Белоруссии отмечает постоянные провокации и различного рода инциденты, прежде всего на государственной границе республики и Союзного государства со стороны Украины, Польши и стран Балтии, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. "Одновременно новым элементом обстановки стали постоянные провокации и различного рода инциденты, прежде всего на государственной границе Республики Беларусь и Союзного государства. Они исходят чаще всего от украинской стороны, а также с территории Польши и стран Балтии", - сказал Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона". По его словам, один из последних наиболее резонансных примеров - это залет на территорию Белоруссии украинских БПЛА, часть из которых была сбита силами ПВО страны. "Остальные цели переданы на сопровождение России и также успешно уничтожены российской системой ПВО", - сказал Вольфович. Все эти действия сопровождаются различными вбросами в интернете. Их цель известна - обострить социально-политическую ситуацию, посеять тревогу среди населения, отметил он.

https://ria.ru/20240909/polsha-1971504957.html

https://ria.ru/20240909/belorussiya-1971503589.html

белоруссия

польша

украина

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белоруссия, польша, украина, александр вольфович