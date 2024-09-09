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В СБ Белоруссии рассказали о провокациях на границе со стороны ряда стран - РИА Новости, 09.09.2024
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04:23 09.09.2024 (обновлено: 09:52 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/provokatsii-1971505182.html
В СБ Белоруссии рассказали о провокациях на границе со стороны ряда стран
В СБ Белоруссии рассказали о провокациях на границе со стороны ряда стран - РИА Новости, 09.09.2024
В СБ Белоруссии рассказали о провокациях на границе со стороны ряда стран
Совет Безопасности Белоруссии отмечает постоянные провокации и различного рода инциденты, прежде всего на государственной границе республики и Союзного... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T04:23
2024-09-09T09:52
белоруссия
польша
украина
александр вольфович
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Совет Безопасности Белоруссии отмечает постоянные провокации и различного рода инциденты, прежде всего на государственной границе республики и Союзного государства со стороны Украины, Польши и стран Балтии, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. "Одновременно новым элементом обстановки стали постоянные провокации и различного рода инциденты, прежде всего на государственной границе Республики Беларусь и Союзного государства. Они исходят чаще всего от украинской стороны, а также с территории Польши и стран Балтии", - сказал Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона". По его словам, один из последних наиболее резонансных примеров - это залет на территорию Белоруссии украинских БПЛА, часть из которых была сбита силами ПВО страны. "Остальные цели переданы на сопровождение России и также успешно уничтожены российской системой ПВО", - сказал Вольфович. Все эти действия сопровождаются различными вбросами в интернете. Их цель известна - обострить социально-политическую ситуацию, посеять тревогу среди населения, отметил он.
https://ria.ru/20240909/polsha-1971504957.html
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белоруссия, польша, украина, александр вольфович
Белоруссия, Польша, Украина, Александр Вольфович
В СБ Белоруссии рассказали о провокациях на границе со стороны ряда стран

СБ Белоруссии: идут провокации на границе со стороны Украины, Польши и Балтии

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский военный на границе с Белоруссией
Польский военный на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский военный на границе с Белоруссией. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Совет Безопасности Белоруссии отмечает постоянные провокации и различного рода инциденты, прежде всего на государственной границе республики и Союзного государства со стороны Украины, Польши и стран Балтии, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
"Одновременно новым элементом обстановки стали постоянные провокации и различного рода инциденты, прежде всего на государственной границе Республики Беларусь и Союзного государства. Они исходят чаще всего от украинской стороны, а также с территории Польши и стран Балтии", - сказал Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона".
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По его словам, один из последних наиболее резонансных примеров - это залет на территорию Белоруссии украинских БПЛА, часть из которых была сбита силами ПВО страны.
"Остальные цели переданы на сопровождение России и также успешно уничтожены российской системой ПВО", - сказал Вольфович.
Все эти действия сопровождаются различными вбросами в интернете. Их цель известна - обострить социально-политическую ситуацию, посеять тревогу среди населения, отметил он.
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БелоруссияПольшаУкраинаАлександр Вольфович
 
 
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