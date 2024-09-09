https://ria.ru/20240909/provokatsii-1971505182.html
В СБ Белоруссии рассказали о провокациях на границе со стороны ряда стран
В СБ Белоруссии рассказали о провокациях на границе со стороны ряда стран - РИА Новости, 09.09.2024
В СБ Белоруссии рассказали о провокациях на границе со стороны ряда стран
Совет Безопасности Белоруссии отмечает постоянные провокации и различного рода инциденты, прежде всего на государственной границе республики и Союзного... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T04:23
2024-09-09T04:23
2024-09-09T09:52
белоруссия
польша
украина
александр вольфович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951014605_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88b4ff47bebe07bb771a5735de06eebb.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Совет Безопасности Белоруссии отмечает постоянные провокации и различного рода инциденты, прежде всего на государственной границе республики и Союзного государства со стороны Украины, Польши и стран Балтии, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. "Одновременно новым элементом обстановки стали постоянные провокации и различного рода инциденты, прежде всего на государственной границе Республики Беларусь и Союзного государства. Они исходят чаще всего от украинской стороны, а также с территории Польши и стран Балтии", - сказал Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона". По его словам, один из последних наиболее резонансных примеров - это залет на территорию Белоруссии украинских БПЛА, часть из которых была сбита силами ПВО страны. "Остальные цели переданы на сопровождение России и также успешно уничтожены российской системой ПВО", - сказал Вольфович. Все эти действия сопровождаются различными вбросами в интернете. Их цель известна - обострить социально-политическую ситуацию, посеять тревогу среди населения, отметил он.
https://ria.ru/20240909/polsha-1971504957.html
https://ria.ru/20240909/belorussiya-1971503589.html
белоруссия
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951014605_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d871274c7fa29c687283dea75c4d1bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, польша, украина, александр вольфович
Белоруссия, Польша, Украина, Александр Вольфович
В СБ Белоруссии рассказали о провокациях на границе со стороны ряда стран
СБ Белоруссии: идут провокации на границе со стороны Украины, Польши и Балтии