https://ria.ru/20240909/pravitelstvo-1971536698.html

Правительство уточнило порядок льготного проезда для военных

Правительство уточнило порядок льготного проезда для военных - РИА Новости, 09.09.2024

Правительство уточнило порядок льготного проезда для военных

Правительство уточнило порядок льготного проезда для военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей, сообщил кабмин в телеграм-канале. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:24

2024-09-09T10:24

2024-09-09T21:06

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Правительство уточнило порядок льготного проезда для военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей, сообщил кабмин в телеграм-канале. Уточняется, что этим категориям граждан будут компенсировать расходы на использование личного автотранспорта в отдельных случаях. Речь идет, в частности, о командировках и отпусках. В кабмине добавили, что соответствующее постановление уже подписано."Право на такую компенсацию военнослужащие и военные пенсионеры имеют в соответствии с федеральным законом "О статусе военнослужащих", — подчеркнули в правительстве.При этом отмечается, что ранее порядок возмещения расходов не был регламентирован — военнослужащие получали компенсацию только за поездки в поезде или самолете, подтверждая это наличием проездных документов. Порядок возмещения расходов за пользование автомобилем будут определять МВД, Министерство обороны и другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба.

https://ria.ru/20240907/lgoty-1971206456.html

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