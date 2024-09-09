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Правительство уточнило порядок льготного проезда для военных - РИА Новости, 09.09.2024
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10:24 09.09.2024 (обновлено: 21:06 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/pravitelstvo-1971536698.html
Правительство уточнило порядок льготного проезда для военных
Правительство уточнило порядок льготного проезда для военных - РИА Новости, 09.09.2024
Правительство уточнило порядок льготного проезда для военных
Правительство уточнило порядок льготного проезда для военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей, сообщил кабмин в телеграм-канале. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:24
2024-09-09T21:06
россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Правительство уточнило порядок льготного проезда для военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей, сообщил кабмин в телеграм-канале. Уточняется, что этим категориям граждан будут компенсировать расходы на использование личного автотранспорта в отдельных случаях. Речь идет, в частности, о командировках и отпусках. В кабмине добавили, что соответствующее постановление уже подписано."Право на такую компенсацию военнослужащие и военные пенсионеры имеют в соответствии с федеральным законом "О статусе военнослужащих", — подчеркнули в правительстве.При этом отмечается, что ранее порядок возмещения расходов не был регламентирован — военнослужащие получали компенсацию только за поездки в поезде или самолете, подтверждая это наличием проездных документов. Порядок возмещения расходов за пользование автомобилем будут определять МВД, Министерство обороны и другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба.
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Правительство уточнило порядок льготного проезда для военных

Военные и их семьи будут получать компенсацию за использование личного авто

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Правительство уточнило порядок льготного проезда для военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей, сообщил кабмин в телеграм-канале.
Уточняется, что этим категориям граждан будут компенсировать расходы на использование личного автотранспорта в отдельных случаях. Речь идет, в частности, о командировках и отпусках. В кабмине добавили, что соответствующее постановление уже подписано.
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"Право на такую компенсацию военнослужащие и военные пенсионеры имеют в соответствии с федеральным законом "О статусе военнослужащих", — подчеркнули в правительстве.
При этом отмечается, что ранее порядок возмещения расходов не был регламентирован — военнослужащие получали компенсацию только за поездки в поезде или самолете, подтверждая это наличием проездных документов.
Порядок возмещения расходов за пользование автомобилем будут определять МВД, Министерство обороны и другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба.
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