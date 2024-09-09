https://ria.ru/20240909/pozhar-1971615542.html

На Ставрополье потушили пожар в торговом центре

На Ставрополье потушили пожар в торговом центре - РИА Новости, 09.09.2024

На Ставрополье потушили пожар в торговом центре

Огнеборцы полностью ликвидировали пожар на площади 1090 квадратных метров в торговом центре города Зеленокумск на Ставрополье, сообщило ГУМЧС РФ по региону в... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:53

2024-09-09T14:53

2024-09-09T15:10

происшествия

зеленокумск

россия

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 9 сен - РИА Новости. Огнеборцы полностью ликвидировали пожар на площади 1090 квадратных метров в торговом центре города Зеленокумск на Ставрополье, сообщило ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что спасатели локализовали пожар площадью 1500 квадратных метров в торговом центре города Зеленокумск, пострадавших нет. "В 14.11 пожар в торговом центре города Зеленокумска полностью ликвидирован на площади 1090 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240909/pozhar-1971518701.html

зеленокумск

россия

ставропольский край

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происшествия, зеленокумск, россия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)