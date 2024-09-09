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На Ставрополье потушили пожар в торговом центре - РИА Новости, 09.09.2024
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14:53 09.09.2024 (обновлено: 15:10 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/pozhar-1971615542.html
На Ставрополье потушили пожар в торговом центре
На Ставрополье потушили пожар в торговом центре - РИА Новости, 09.09.2024
На Ставрополье потушили пожар в торговом центре
Огнеборцы полностью ликвидировали пожар на площади 1090 квадратных метров в торговом центре города Зеленокумск на Ставрополье, сообщило ГУМЧС РФ по региону в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:53
2024-09-09T15:10
происшествия
зеленокумск
россия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 9 сен - РИА Новости. Огнеборцы полностью ликвидировали пожар на площади 1090 квадратных метров в торговом центре города Зеленокумск на Ставрополье, сообщило ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что спасатели локализовали пожар площадью 1500 квадратных метров в торговом центре города Зеленокумск, пострадавших нет. "В 14.11 пожар в торговом центре города Зеленокумска полностью ликвидирован на площади 1090 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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зеленокумск
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происшествия, зеленокумск, россия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Зеленокумск, Россия, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ставрополье потушили пожар в торговом центре

В Зеленокумске ликвидировали пожар в торговом центре на площади 1090 "квадратов"

© Фото : МЧС Ставропольского краяМесто пожара в торговом центре города Зеленокумск на Ставрополье. 9 сентября 2024
Место пожара в торговом центре города Зеленокумск на Ставрополье. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : МЧС Ставропольского края
Место пожара в торговом центре города Зеленокумск на Ставрополье. 9 сентября 2024
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 9 сен - РИА Новости. Огнеборцы полностью ликвидировали пожар на площади 1090 квадратных метров в торговом центре города Зеленокумск на Ставрополье, сообщило ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что спасатели локализовали пожар площадью 1500 квадратных метров в торговом центре города Зеленокумск, пострадавших нет.
"В 14.11 пожар в торговом центре города Зеленокумска полностью ликвидирован на площади 1090 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Вчера, 08:59
 
ПроисшествияЗеленокумскРоссияСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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