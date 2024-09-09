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В промзоне в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 09.09.2024
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08:59 09.09.2024 (обновлено: 09:21 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/pozhar-1971518701.html
В промзоне в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение
В промзоне в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 09.09.2024
В промзоне в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение
Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в промзоне в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:59
2024-09-09T09:21
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в промзоне в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в ведомстве сообщили, что на площади в 1 тысячу квадратных метров в промзоне в Екатеринбурге горят покрышки."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Екатеринбурге. Продолжается разбор и проливка сгоревших покрышек, в том числе с применением вертолета Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В промзоне в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в промзоне в Екатеринбурге

© МЧС России/TelegramМесто пожара в промзоне в Екатеринбурге. 9 сентября 2024
Место пожара в промзоне в Екатеринбурге. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в промзоне в Екатеринбурге. 9 сентября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в промзоне в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в ведомстве сообщили, что на площади в 1 тысячу квадратных метров в промзоне в Екатеринбурге горят покрышки.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Екатеринбурге. Продолжается разбор и проливка сгоревших покрышек, в том числе с применением вертолета Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
Место пожара на территории мебельного цеха в Ростове-на-Дону. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Пожар на мебельном цехе в Ростове-на-Дону полностью потушили
Вчера, 06:22
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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