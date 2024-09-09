https://ria.ru/20240909/pozhar-1971518701.html

В промзоне в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение

В промзоне в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 09.09.2024

В промзоне в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в промзоне в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:59

2024-09-09T08:59

2024-09-09T09:21

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в промзоне в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в ведомстве сообщили, что на площади в 1 тысячу квадратных метров в промзоне в Екатеринбурге горят покрышки."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Екатеринбурге. Продолжается разбор и проливка сгоревших покрышек, в том числе с применением вертолета Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)