https://ria.ru/20240909/pozhar-1971518701.html
В промзоне в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение
В промзоне в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 09.09.2024
В промзоне в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение
Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в промзоне в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:59
2024-09-09T08:59
2024-09-09T09:21
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в промзоне в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в ведомстве сообщили, что на площади в 1 тысячу квадратных метров в промзоне в Екатеринбурге горят покрышки."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Екатеринбурге. Продолжается разбор и проливка сгоревших покрышек, в том числе с применением вертолета Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В промзоне в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение
Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в промзоне в Екатеринбурге