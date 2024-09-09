https://ria.ru/20240909/pozhar-1971514462.html

Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе пожара в Екатеринбурге

Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе пожара в Екатеринбурге - РИА Новости, 09.09.2024

Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе пожара в Екатеринбурге

Специалисты Роспотребнадзора проверяют качество воздуха в районе крупного пожара на промзоне в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:19

2024-09-09T08:19

2024-09-09T10:14

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проверяют качество воздуха в районе крупного пожара на промзоне в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее МЧС РФ сообщило, что в промзоне на улице Коммунистической в уральской столице на 1 тысяче квадратных метров загорелись покрышки. "Организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки… Исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания", - говорится в сообщении. Отмечается, что ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

https://ria.ru/20240909/pozhar-1971513814.html

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екатеринбург

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)