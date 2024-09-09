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Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе пожара в Екатеринбурге
Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе пожара в Екатеринбурге - РИА Новости, 09.09.2024
Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе пожара в Екатеринбурге
Специалисты Роспотребнадзора проверяют качество воздуха в районе крупного пожара на промзоне в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:19
2024-09-09T08:19
2024-09-09T10:14
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проверяют качество воздуха в районе крупного пожара на промзоне в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее МЧС РФ сообщило, что в промзоне на улице Коммунистической в уральской столице на 1 тысяче квадратных метров загорелись покрышки. "Организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки… Исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания", - говорится в сообщении. Отмечается, что ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
https://ria.ru/20240909/pozhar-1971513814.html
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екатеринбург
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе пожара в Екатеринбурге
Роспотребнадзор проверяет воздух в районе пожара на промзоне в Екатеринбурге