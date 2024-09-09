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Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе пожара в Екатеринбурге - РИА Новости, 09.09.2024
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08:19 09.09.2024 (обновлено: 10:14 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/pozhar-1971514462.html
Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе пожара в Екатеринбурге
Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе пожара в Екатеринбурге - РИА Новости, 09.09.2024
Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе пожара в Екатеринбурге
Специалисты Роспотребнадзора проверяют качество воздуха в районе крупного пожара на промзоне в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:19
2024-09-09T10:14
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проверяют качество воздуха в районе крупного пожара на промзоне в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее МЧС РФ сообщило, что в промзоне на улице Коммунистической в уральской столице на 1 тысяче квадратных метров загорелись покрышки. "Организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки… Исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания", - говорится в сообщении. Отмечается, что ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
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екатеринбург
россия
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе пожара в Екатеринбурге

Роспотребнадзор проверяет воздух в районе пожара на промзоне в Екатеринбурге

© МЧС России/TelegramМесто пожара в промзоне в Екатеринбурге. 9 сентября 2024
Место пожара в промзоне в Екатеринбурге. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в промзоне в Екатеринбурге. 9 сентября 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проверяют качество воздуха в районе крупного пожара на промзоне в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее МЧС РФ сообщило, что в промзоне на улице Коммунистической в уральской столице на 1 тысяче квадратных метров загорелись покрышки.
Место пожара в промзоне в Екатеринбурге. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Пожар в промзоне в Екатеринбурге локализовали
Вчера, 08:08
"Организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки… Исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Пожар на месте детонации взрывоопасных предметов, произошедшей в результате падения беспилотника ВСУ в Острогожском районе Воронежской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСвердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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