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Пожар в промзоне в Екатеринбурге локализовали - РИА Новости, 09.09.2024
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08:08 09.09.2024 (обновлено: 10:13 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/pozhar-1971513814.html
Пожар в промзоне в Екатеринбурге локализовали
Пожар в промзоне в Екатеринбурге локализовали - РИА Новости, 09.09.2024
Пожар в промзоне в Екатеринбурге локализовали
Пожар в промзоне в Екатеринбурге локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, к тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:08
2024-09-09T10:13
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожар в промзоне в Екатеринбурге локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, к тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в ведомстве сообщили, что на площади в 1 тысячу квадратных метров в промзоне в Екатеринбурге горят покрышки."К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. Площадь пожара составляет 1.2 тыс. квадратных метра. Огнеборцы принимают меры по ликвидации пожара и защите от огня складского помещения в непосредственной близости от пожара", - говорится в сообщении.Для замеров предельной концентрации вредных веществ в воздухе к месту пожара направлена передвижная лаборатория Роспотребнадзора, добавили в МЧС.
https://ria.ru/20240909/pozhar-1971510964.html
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Пожар в промзоне в Екатеринбурге локализовали

Пожар в промзоне в Екатеринбурге локализовали, к тушению привлекли вертолет

© МЧС России/TelegramМесто пожара в промзоне в Екатеринбурге. 9 сентября 2024
Место пожара в промзоне в Екатеринбурге. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в промзоне в Екатеринбурге. 9 сентября 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожар в промзоне в Екатеринбурге локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, к тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщили, что на площади в 1 тысячу квадратных метров в промзоне в Екатеринбурге горят покрышки.
Место пожара в промзоне в Екатеринбурге. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В промзоне в Екатеринбурге загорелись покрышки на тысяче "квадратов"
Вчера, 07:17
"К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. Площадь пожара составляет 1.2 тыс. квадратных метра. Огнеборцы принимают меры по ликвидации пожара и защите от огня складского помещения в непосредственной близости от пожара", - говорится в сообщении.
Для замеров предельной концентрации вредных веществ в воздухе к месту пожара направлена передвижная лаборатория Роспотребнадзора, добавили в МЧС.
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ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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