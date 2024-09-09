https://ria.ru/20240909/pozhar-1971513814.html

Пожар в промзоне в Екатеринбурге локализовали

Пожар в промзоне в Екатеринбурге локализовали - РИА Новости, 09.09.2024

Пожар в промзоне в Екатеринбурге локализовали

Пожар в промзоне в Екатеринбурге локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, к тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:08

2024-09-09T08:08

2024-09-09T10:13

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожар в промзоне в Екатеринбурге локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, к тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в ведомстве сообщили, что на площади в 1 тысячу квадратных метров в промзоне в Екатеринбурге горят покрышки."К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. Площадь пожара составляет 1.2 тыс. квадратных метра. Огнеборцы принимают меры по ликвидации пожара и защите от огня складского помещения в непосредственной близости от пожара", - говорится в сообщении.Для замеров предельной концентрации вредных веществ в воздухе к месту пожара направлена передвижная лаборатория Роспотребнадзора, добавили в МЧС.

https://ria.ru/20240909/pozhar-1971510964.html

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екатеринбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)