https://ria.ru/20240909/pozhar-1971510964.html

В промзоне в Екатеринбурге загорелись покрышки на тысяче "квадратов"

В промзоне в Екатеринбурге загорелись покрышки на тысяче "квадратов" - РИА Новости, 09.09.2024

В промзоне в Екатеринбурге загорелись покрышки на тысяче "квадратов"

Покрышки горят в промзоне в Екатеринбурге на площади в 1 тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T07:17

2024-09-09T07:17

2024-09-09T10:14

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Покрышки горят в промзоне в Екатеринбурге на площади в 1 тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. "Загорание покрышек произошло в промзоне на улице Коммунистической в районе дома 50 к.3 в городе Екатеринбурге. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. К тушению привлечено 45 человек личного состава, 19 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240909/pozhar-1971509307.html

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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)