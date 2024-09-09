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В промзоне в Екатеринбурге загорелись покрышки на тысяче "квадратов"
В промзоне в Екатеринбурге загорелись покрышки на тысяче "квадратов" - РИА Новости, 09.09.2024
В промзоне в Екатеринбурге загорелись покрышки на тысяче "квадратов"
Покрышки горят в промзоне в Екатеринбурге на площади в 1 тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T07:17
2024-09-09T07:17
2024-09-09T10:14
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Покрышки горят в промзоне в Екатеринбурге на площади в 1 тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. "Загорание покрышек произошло в промзоне на улице Коммунистической в районе дома 50 к.3 в городе Екатеринбурге. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. К тушению привлечено 45 человек личного состава, 19 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В промзоне в Екатеринбурге загорелись покрышки на тысяче "квадратов"
МЧС: в промзоне в Екатеринбурге горят покрышки на площади в тысячу "квадратов"