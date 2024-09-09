https://ria.ru/20240909/pozhar-1971509307.html

Пожар на мебельном цехе в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожар на мебельном цехе в Ростове-на-Дону полностью потушили - РИА Новости, 09.09.2024

Пожар на мебельном цехе в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожар на мебельном цехе в Ростове-на-Дону полностью потушен, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T06:22

2024-09-09T06:22

2024-09-09T12:33

ростов-на-дону

происшествия

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971575335_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_1c8da5d662e05080d4c3fc041b512e10.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожар на мебельном цехе в Ростове-на-Дону полностью потушен, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Два ангара, в которых расположен мебельный цех, загорелись на улице В. Черевичкина, 97 в воскресенье вечером на площади 200 квадратных метров. После этого сообщалось, что пожарные локализовали возгорание на 1 тысяче квадратных метров. Далее ведомство уведомило, что открытое горение ликвидировано. "В Ростовской области огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240908/pozhar-1971489854.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, происшествия, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)