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Пожар на мебельном цехе в Ростове-на-Дону полностью потушили - РИА Новости, 09.09.2024
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06:22 09.09.2024 (обновлено: 12:33 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/pozhar-1971509307.html
Пожар на мебельном цехе в Ростове-на-Дону полностью потушили
Пожар на мебельном цехе в Ростове-на-Дону полностью потушили - РИА Новости, 09.09.2024
Пожар на мебельном цехе в Ростове-на-Дону полностью потушили
Пожар на мебельном цехе в Ростове-на-Дону полностью потушен, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T06:22
2024-09-09T12:33
ростов-на-дону
происшествия
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожар на мебельном цехе в Ростове-на-Дону полностью потушен, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Два ангара, в которых расположен мебельный цех, загорелись на улице В. Черевичкина, 97 в воскресенье вечером на площади 200 квадратных метров. После этого сообщалось, что пожарные локализовали возгорание на 1 тысяче квадратных метров. Далее ведомство уведомило, что открытое горение ликвидировано. "В Ростовской области огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар", - говорится в сообщении.
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ростов-на-дону
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ростов-на-дону, происшествия, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ростов-на-Дону, Происшествия, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на мебельном цехе в Ростове-на-Дону полностью потушили

МЧС: пожар на мебельном цехе в Ростове-на-Дону полностью потушен

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара на территории мебельного цеха в Ростове-на-Дону. 8 сентября 2024
Место пожара на территории мебельного цеха в Ростове-на-Дону. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара на территории мебельного цеха в Ростове-на-Дону. 8 сентября 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожар на мебельном цехе в Ростове-на-Дону полностью потушен, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Два ангара, в которых расположен мебельный цех, загорелись на улице В. Черевичкина, 97 в воскресенье вечером на площади 200 квадратных метров. После этого сообщалось, что пожарные локализовали возгорание на 1 тысяче квадратных метров. Далее ведомство уведомило, что открытое горение ликвидировано.
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Ростовской области огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар", - говорится в сообщении.
 
Ростов-на-ДонуПроисшествияРоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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