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Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР
Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР - РИА Новости, 09.09.2024
Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР
Президент РФ Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:50
2024-09-09T01:50
2024-09-09T01:54
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики, отметив, что отношения между странами находятся на высоком уровне, текст телеграммы передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики. Отношения между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы и добрососедства, находятся на высоком уровне - это в полной мере подтвердили наши недавние конструктивные и содержательные переговоры в Пхеньяне", - говорится в телеграмме.Президент РФ выразил уверенность, что совместными усилиями страны продолжат укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство.
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ким чен ын, россия, владимир путин, в мире
Ким Чен Ын, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР
ЦТАК: Путин направил Ким Чен Ыну поздравление в честь 76-летия образования КНДР
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики, отметив, что отношения между странами находятся на высоком уровне, текст телеграммы передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики. Отношения между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы и добрососедства, находятся на высоком уровне - это в полной мере подтвердили наши недавние конструктивные и содержательные переговоры в Пхеньяне", - говорится в телеграмме.
Президент РФ выразил уверенность, что совместными усилиями страны продолжат укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство.