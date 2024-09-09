Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 09.09.2024 (обновлено: 01:54 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/pozdravlenie-1971499783.html
Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР
Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР - РИА Новости, 09.09.2024
Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР
Президент РФ Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:50
2024-09-09T01:54
ким чен ын
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_35607c7b5ed2b928dfcc97a102d66782.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики, отметив, что отношения между странами находятся на высоком уровне, текст телеграммы передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики. Отношения между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы и добрососедства, находятся на высоком уровне - это в полной мере подтвердили наши недавние конструктивные и содержательные переговоры в Пхеньяне", - говорится в телеграмме.Президент РФ выразил уверенность, что совместными усилиями страны продолжат укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство.
https://ria.ru/20240906/kndr-1970954344.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_67d8d24e38872e87562ef9e8c4a82e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ким чен ын, россия, владимир путин, в мире
Ким Чен Ын, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР

ЦТАК: Путин направил Ким Чен Ыну поздравление в честь 76-летия образования КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на космодроме Восточный
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики, отметив, что отношения между странами находятся на высоком уровне, текст телеграммы передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики. Отношения между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы и добрососедства, находятся на высоком уровне - это в полной мере подтвердили наши недавние конструктивные и содержательные переговоры в Пхеньяне", - говорится в телеграмме.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Захарова рассказала о позиции России по ситуации вокруг КНДР
6 сентября, 06:00
Президент РФ выразил уверенность, что совместными усилиями страны продолжат укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство.
 
Ким Чен ЫнРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала