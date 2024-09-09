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Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР

Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР - РИА Новости, 09.09.2024

Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР

Президент РФ Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T01:50

2024-09-09T01:50

2024-09-09T01:54

ким чен ын

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики, отметив, что отношения между странами находятся на высоком уровне, текст телеграммы передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики. Отношения между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы и добрососедства, находятся на высоком уровне - это в полной мере подтвердили наши недавние конструктивные и содержательные переговоры в Пхеньяне", - говорится в телеграмме.Президент РФ выразил уверенность, что совместными усилиями страны продолжат укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство.

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ким чен ын, россия, владимир путин, в мире