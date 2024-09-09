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Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось - РИА Новости, 09.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:10 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/postradavshie-1971708169.html
Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось
Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось - РИА Новости, 09.09.2024
Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось
Число пострадавших при украинском обстреле села Грузское в Белгородской области увеличилось до трех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T22:10
2024-09-09T22:10
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Число пострадавших при украинском обстреле села Грузское в Белгородской области увеличилось до трех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее губернатор сообщал об одной пострадавшей в результате обстрела. "Количество пострадавших увеличилось до трех. В Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратились две женщины: у одной пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второй - минно-взрывная травма и осколочное ранение бедра. После оказания необходимой помощи они будут переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что различные повреждения в четырех частных домовладениях выявлены после подомового обхода. Также в одном коммерческом объекте повреждены остекление и фасад. Помимо этого, осколками посечен легковой автомобиль. Также есть повреждения на линиях электропередач, жители села временно остаются без света. "Оперативные службы и администрация продолжат подомовой обход в светлое время суток. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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происшествия, жкх, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось

Гладков: число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось до трех

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Число пострадавших при украинском обстреле села Грузское в Белгородской области увеличилось до трех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор сообщал об одной пострадавшей в результате обстрела.
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"Количество пострадавших увеличилось до трех. В Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратились две женщины: у одной пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второй - минно-взрывная травма и осколочное ранение бедра. После оказания необходимой помощи они будут переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что различные повреждения в четырех частных домовладениях выявлены после подомового обхода. Также в одном коммерческом объекте повреждены остекление и фасад. Помимо этого, осколками посечен легковой автомобиль. Также есть повреждения на линиях электропередач, жители села временно остаются без света.
"Оперативные службы и администрация продолжат подомовой обход в светлое время суток. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - отметил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖКХБелгородская областьВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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