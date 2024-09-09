https://ria.ru/20240909/postradavshie-1971708169.html

Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось

Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось - РИА Новости, 09.09.2024

Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось

Число пострадавших при украинском обстреле села Грузское в Белгородской области увеличилось до трех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T22:10

2024-09-09T22:10

2024-09-09T22:10

специальная военная операция на украине

происшествия

жкх

белгородская область

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Число пострадавших при украинском обстреле села Грузское в Белгородской области увеличилось до трех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее губернатор сообщал об одной пострадавшей в результате обстрела. "Количество пострадавших увеличилось до трех. В Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратились две женщины: у одной пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второй - минно-взрывная травма и осколочное ранение бедра. После оказания необходимой помощи они будут переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что различные повреждения в четырех частных домовладениях выявлены после подомового обхода. Также в одном коммерческом объекте повреждены остекление и фасад. Помимо этого, осколками посечен легковой автомобиль. Также есть повреждения на линиях электропередач, жители села временно остаются без света. "Оперативные службы и администрация продолжат подомовой обход в светлое время суток. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины