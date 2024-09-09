Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось
Гладков: число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось до трех
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Число пострадавших при украинском обстреле села Грузское в Белгородской области увеличилось до трех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор сообщал об одной пострадавшей в результате обстрела.
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"Количество пострадавших увеличилось до трех. В Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратились две женщины: у одной пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второй - минно-взрывная травма и осколочное ранение бедра. После оказания необходимой помощи они будут переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что различные повреждения в четырех частных домовладениях выявлены после подомового обхода. Также в одном коммерческом объекте повреждены остекление и фасад. Помимо этого, осколками посечен легковой автомобиль. Также есть повреждения на линиях электропередач, жители села временно остаются без света.
"Оперативные службы и администрация продолжат подомовой обход в светлое время суток. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - отметил глава региона.