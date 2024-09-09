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Глава МИД Сербии призвал расследовать нападение на посла в Испании

Глава МИД Сербии призвал расследовать нападение на посла в Испании - РИА Новости, 09.09.2024

Глава МИД Сербии призвал расследовать нападение на посла в Испании

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич призвал испанские власти расследовать инцидент с послом Сербии в Испании Иреной Шарац, которую на улице ударил... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:02

2024-09-09T14:02

2024-09-09T14:02

в мире

сербия

испания

мадрид

марко джурич

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БЕЛГРАД, 9 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич призвал испанские власти расследовать инцидент с послом Сербии в Испании Иреной Шарац, которую на улице ударил неизвестный, передает агентство Танюг. МИД Сербии пока официально не сообщал подробности инцидента. По данным СМИ поздно вечером в воскресенье неизвестный мужчина подошел к разговаривавшей по телефону послу - молодой женщине. Он спросил ее, из Сербии ли она, ударил ногой со спины и убежал. О травмах не сообщается, полиция проводит расследование. "Осуждаю самым острым образом, физическое нападение на посла Сербии в Испании Ирену Шарац в центре Мадрида. Такие акты насилия неприемлемы и должны решительно пресекаться. Мы призываем к полному расследованию и приведению к ответственности совершившего это", - написал Джурич в соцсети Х. По данным агентства, свидетели, находившиеся рядом с местом происшествия, не смогли задержать нападавшего.

https://ria.ru/20240818/serbija-1966917453.html

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в мире, сербия, испания, мадрид, марко джурич