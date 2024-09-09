https://ria.ru/20240909/pomosch-1971671407.html

Саратовцы передали бойцам в зону СВО 300 блиндажных кроватей и 90 печей

Саратовцы передали бойцам в зону СВО 300 блиндажных кроватей и 90 печей - РИА Новости, 09.09.2024

Саратовцы передали бойцам в зону СВО 300 блиндажных кроватей и 90 печей

Саратовское предприятие передало бойцам в зону специальной военной операции 300 блиндажных кроватей и 90 индивидуальных печей, сообщило минпромэнерго региона в... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:57

2024-09-09T17:57

2024-09-09T17:57

надежные люди

саратов

сво

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САРАТОВ, 9 сен - РИА Новости. Саратовское предприятие передало бойцам в зону специальной военной операции 300 блиндажных кроватей и 90 индивидуальных печей, сообщило минпромэнерго региона в Telegram-канале. "Триста блиндажных кроватей из Саратова отправили в зону СВО. Конструкции собрали на одном из предприятий города. В изготовлении продукции помогли дети заводчан во время летних каникул. Помимо блиндажных кроватей собрано 90 индивидуальных печей... Продукция передана по назначению", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240908/blagotvoritelnost-1971413241.html

саратов

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

саратов, сво