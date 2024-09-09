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Саратовцы передали бойцам в зону СВО 300 блиндажных кроватей и 90 печей - РИА Новости, 09.09.2024
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Надежные люди
 
17:57 09.09.2024
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Саратовцы передали бойцам в зону СВО 300 блиндажных кроватей и 90 печей
Саратовцы передали бойцам в зону СВО 300 блиндажных кроватей и 90 печей - РИА Новости, 09.09.2024
Саратовцы передали бойцам в зону СВО 300 блиндажных кроватей и 90 печей
Саратовское предприятие передало бойцам в зону специальной военной операции 300 блиндажных кроватей и 90 индивидуальных печей, сообщило минпромэнерго региона в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:57
2024-09-09T17:57
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САРАТОВ, 9 сен - РИА Новости. Саратовское предприятие передало бойцам в зону специальной военной операции 300 блиндажных кроватей и 90 индивидуальных печей, сообщило минпромэнерго региона в Telegram-канале. "Триста блиндажных кроватей из Саратова отправили в зону СВО. Конструкции собрали на одном из предприятий города. В изготовлении продукции помогли дети заводчан во время летних каникул. Помимо блиндажных кроватей собрано 90 индивидуальных печей... Продукция передана по назначению", - говорится в сообщении.
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саратов, сво
Надежные люди, Саратов, СВО

Саратовцы передали бойцам в зону СВО 300 блиндажных кроватей и 90 печей

© Фото : Минпромэнерго Саратовской области/TelegramБлиндажная кровать
Блиндажная кровать - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Минпромэнерго Саратовской области/Telegram
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 9 сен - РИА Новости. Саратовское предприятие передало бойцам в зону специальной военной операции 300 блиндажных кроватей и 90 индивидуальных печей, сообщило минпромэнерго региона в Telegram-канале.
"Триста блиндажных кроватей из Саратова отправили в зону СВО. Конструкции собрали на одном из предприятий города. В изготовлении продукции помогли дети заводчан во время летних каникул. Помимо блиндажных кроватей собрано 90 индивидуальных печей... Продукция передана по назначению", - говорится в сообщении.
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