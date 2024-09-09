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Саратовцы передали бойцам в зону СВО 300 блиндажных кроватей и 90 печей
Саратовцы передали бойцам в зону СВО 300 блиндажных кроватей и 90 печей - РИА Новости, 09.09.2024
Саратовцы передали бойцам в зону СВО 300 блиндажных кроватей и 90 печей
Саратовское предприятие передало бойцам в зону специальной военной операции 300 блиндажных кроватей и 90 индивидуальных печей, сообщило минпромэнерго региона в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:57
2024-09-09T17:57
2024-09-09T17:57
надежные люди
саратов
сво
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САРАТОВ, 9 сен - РИА Новости. Саратовское предприятие передало бойцам в зону специальной военной операции 300 блиндажных кроватей и 90 индивидуальных печей, сообщило минпромэнерго региона в Telegram-канале. "Триста блиндажных кроватей из Саратова отправили в зону СВО. Конструкции собрали на одном из предприятий города. В изготовлении продукции помогли дети заводчан во время летних каникул. Помимо блиндажных кроватей собрано 90 индивидуальных печей... Продукция передана по назначению", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240908/blagotvoritelnost-1971413241.html
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, сво
Надежные люди, Саратов, СВО