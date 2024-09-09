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Швеция выделила Украине пакет помощи на 440 миллионов долларов - РИА Новости, 09.09.2024
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17:36 09.09.2024 (обновлено: 17:42 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/pomosch-1971665397.html
Швеция выделила Украине пакет помощи на 440 миллионов долларов
Швеция выделила Украине пакет помощи на 440 миллионов долларов - РИА Новости, 09.09.2024
Швеция выделила Украине пакет помощи на 440 миллионов долларов
Швеция выделили новый пакет помощи Киеву на 4,6 миллиарда шведских крон (440 миллионов долларов), говорится в заявлении на сайте шведского правительства. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:36
2024-09-09T17:42
в мире
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Швеция выделили новый пакет помощи Киеву на 4,6 миллиарда шведских крон (440 миллионов долларов), говорится в заявлении на сайте шведского правительства. "Сегодня, 9 сентября, правительство Швеции представило 17-й пакет военной помощи Украине. Пакет стоимостью 4,6 млрд шведских крон ... включает пожертвования материальных средств, закупки для производственных нужд, материальные единицы и финансовые взносы", - отмечается в документе. Уточняется, что пакет помощи включает отправку на Украину ракетных комплексов Robot System 70, шести боевых катеров класса CB90 и двух спусковых прицепов для лодок. "Текущий пакет (помощи-ред.) включает ракетные комплексы Robot System 70. ...Семнадцатый пакет помощи Швеции включает шесть дополнительных боевых катеров CB90. ...Два пусковых прицепа, которые можно использовать для разных типов лодок, ...будут также отправлены", - говорится в заявлении. Кроме того, Киев получит камуфляжное оборудование для бронетранспортеров Pbv 302, предоставленных ему ранее. "Шестнадцатый пакет помощи включал более 200 бронетранспортеров Pbv 302. Чтобы дать украинским подразделениям большую скрытность, 17-й пакет (помощи - ред.) будет включать закупку камуфляжного оборудования для этих боевых машин", - говорится в документе. Согласно заявлению, пакет помощи также включает множество бронетанковых орудий, безоткатных орудий и противотанковых мин. Правительство Швеции также сообщило о выделении Киеву финансовой помощи в размере 700 миллионов шведских крон (67,5 миллиона долларов) на разные инициативы в течение 2024 года. Отмечается, что на данный момент Стокгольм предоставил Украине военную помощь в размере более 48 миллиардов шведских крон (4,6 миллиарда долларов) с начала специальной военной операции России, если учитывать 17-й пакет. В заявлении также подчеркивается, что власти Швеции не предоставят в рамках 17-го пакета шведские истребители Saab JAS 39 Gripen. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240909/ssha-1971659835.html
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971625862.html
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в мире, швеция, украина, киев, сергей лавров, нато
В мире, Швеция, Украина, Киев, Сергей Лавров, НАТО
Швеция выделила Украине пакет помощи на 440 миллионов долларов

Швеция выделила Украине пакет помощи, включающий ракетные комплексы и катера

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Швеция выделили новый пакет помощи Киеву на 4,6 миллиарда шведских крон (440 миллионов долларов), говорится в заявлении на сайте шведского правительства.
"Сегодня, 9 сентября, правительство Швеции представило 17-й пакет военной помощи Украине. Пакет стоимостью 4,6 млрд шведских крон ... включает пожертвования материальных средств, закупки для производственных нужд, материальные единицы и финансовые взносы", - отмечается в документе.
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Уточняется, что пакет помощи включает отправку на Украину ракетных комплексов Robot System 70, шести боевых катеров класса CB90 и двух спусковых прицепов для лодок.
"Текущий пакет (помощи-ред.) включает ракетные комплексы Robot System 70. ...Семнадцатый пакет помощи Швеции включает шесть дополнительных боевых катеров CB90. ...Два пусковых прицепа, которые можно использовать для разных типов лодок, ...будут также отправлены", - говорится в заявлении.
Кроме того, Киев получит камуфляжное оборудование для бронетранспортеров Pbv 302, предоставленных ему ранее.
"Шестнадцатый пакет помощи включал более 200 бронетранспортеров Pbv 302. Чтобы дать украинским подразделениям большую скрытность, 17-й пакет (помощи - ред.) будет включать закупку камуфляжного оборудования для этих боевых машин", - говорится в документе.
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Согласно заявлению, пакет помощи также включает множество бронетанковых орудий, безоткатных орудий и противотанковых мин. Правительство Швеции также сообщило о выделении Киеву финансовой помощи в размере 700 миллионов шведских крон (67,5 миллиона долларов) на разные инициативы в течение 2024 года.
Отмечается, что на данный момент Стокгольм предоставил Украине военную помощь в размере более 48 миллиардов шведских крон (4,6 миллиарда долларов) с начала специальной военной операции России, если учитывать 17-й пакет.
В заявлении также подчеркивается, что власти Швеции не предоставят в рамках 17-го пакета шведские истребители Saab JAS 39 Gripen.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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