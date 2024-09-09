https://ria.ru/20240909/pokazaniya-1971511520.html

Замначальника УФСИН по Подмосковью дал показания по делу о взятке

Замначальника УФСИН по Подмосковью дал показания по делу о взятке - РИА Новости, 09.09.2024

Замначальника УФСИН по Подмосковью дал показания по делу о взятке

Заместитель замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимир Талаев дал признательные показания по своему уголовному делу о получении взятки, указано в... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T07:36

2024-09-09T07:36

2024-09-09T07:36

москва

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947897915_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd566c70db361ff21676c8a978b26379.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Заместитель замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимир Талаев дал признательные показания по своему уголовному делу о получении взятки, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Оснований считать, что он может воздействовать на свидетелей, также нет оснований, поскольку он дал признательные показания", - настаивала защита Талаева при рассмотрении апелляционной жалобы на его арест. Тверской суд Москвы в мае по ходатайству следствия заключил Талаева под стражу. Согласно картотеке инстанции, ему вменяют пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По данной статье Талаеву грозит до 12 лет колонии. По версии следствия, "по предварительной договоренности с другими фигурантами Талаев получил денежные средства от посредника, действующего в интересах ООО "РЗН ФУД". Взятка составила более 800 тысяч рублей. Согласно сайту ФСИН, Талаев на своем посту осуществлял координацию и контроль деятельности финансово-экономического отдела; отдела капитального строительства и ремонта; отдела тылового обеспечения; базы материально-технического и военного снабжения.

https://ria.ru/20240909/tomskaya_oblast-1971509995.html

https://ria.ru/20240908/delo-1971345220.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия