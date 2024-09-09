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Замначальника УФСИН по Подмосковью дал показания по делу о взятке - РИА Новости, 09.09.2024
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07:36 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/pokazaniya-1971511520.html
Замначальника УФСИН по Подмосковью дал показания по делу о взятке
Замначальника УФСИН по Подмосковью дал показания по делу о взятке - РИА Новости, 09.09.2024
Замначальника УФСИН по Подмосковью дал показания по делу о взятке
Заместитель замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимир Талаев дал признательные показания по своему уголовному делу о получении взятки, указано в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T07:36
2024-09-09T07:36
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россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Заместитель замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимир Талаев дал признательные показания по своему уголовному делу о получении взятки, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Оснований считать, что он может воздействовать на свидетелей, также нет оснований, поскольку он дал признательные показания", - настаивала защита Талаева при рассмотрении апелляционной жалобы на его арест. Тверской суд Москвы в мае по ходатайству следствия заключил Талаева под стражу. Согласно картотеке инстанции, ему вменяют пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По данной статье Талаеву грозит до 12 лет колонии. По версии следствия, "по предварительной договоренности с другими фигурантами Талаев получил денежные средства от посредника, действующего в интересах ООО "РЗН ФУД". Взятка составила более 800 тысяч рублей. Согласно сайту ФСИН, Талаев на своем посту осуществлял координацию и контроль деятельности финансово-экономического отдела; отдела капитального строительства и ремонта; отдела тылового обеспечения; базы материально-технического и военного снабжения.
https://ria.ru/20240909/tomskaya_oblast-1971509995.html
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москва, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
Москва, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия
Замначальника УФСИН по Подмосковью дал показания по делу о взятке

Замначальника УФСИН по Подмосковью Талаев дал показания по делу о взятке

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыВладимир Талаев в суде
Владимир Талаев в суде - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Владимир Талаев в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Заместитель замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимир Талаев дал признательные показания по своему уголовному делу о получении взятки, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Оснований считать, что он может воздействовать на свидетелей, также нет оснований, поскольку он дал признательные показания", - настаивала защита Талаева при рассмотрении апелляционной жалобы на его арест.
Бывший заместитель губернатора Томской области Юрий Гурдин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Экс-замгубернатора Томской области осудили за организацию растраты
Вчера, 07:02
Тверской суд Москвы в мае по ходатайству следствия заключил Талаева под стражу.
Согласно картотеке инстанции, ему вменяют пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По данной статье Талаеву грозит до 12 лет колонии.
По версии следствия, "по предварительной договоренности с другими фигурантами Талаев получил денежные средства от посредника, действующего в интересах ООО "РЗН ФУД". Взятка составила более 800 тысяч рублей.
Согласно сайту ФСИН, Талаев на своем посту осуществлял координацию и контроль деятельности финансово-экономического отдела; отдела капитального строительства и ремонта; отдела тылового обеспечения; базы материально-технического и военного снабжения.
Геннадий Сахаров - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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8 сентября, 04:53
 
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