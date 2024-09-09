https://ria.ru/20240909/pogoda-1971512769.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 09.09.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Переменная облачность, погода без осадков ожидаются в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T07:56

2024-09-09T07:56

2024-09-09T07:56

москва

урал

московская область (подмосковье)

михаил леус

общество

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Переменная облачность, погода без осадков ожидаются в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погода в столице будет формироваться западной периферией антициклона, центр которого ушел на Урал. В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 25-27 градусов, в Подмосковье - от 23 до 28 градусов тепла", - рассказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, вечером барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240902/pogoda-1969912710.html

москва

урал

московская область (подмосковье)

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москва, урал, московская область (подмосковье), михаил леус, общество