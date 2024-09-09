https://ria.ru/20240909/pogoda-1971512769.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 09.09.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность, погода без осадков ожидаются в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T07:56
2024-09-09T07:56
2024-09-09T07:56
москва
урал
московская область (подмосковье)
михаил леус
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968929885_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bd4e7234bd79c72225af210ad7dc5726.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Переменная облачность, погода без осадков ожидаются в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погода в столице будет формироваться западной периферией антициклона, центр которого ушел на Урал. В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 25-27 градусов, в Подмосковье - от 23 до 28 градусов тепла", - рассказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, вечером барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240902/pogoda-1969912710.html
москва
урал
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968929885_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_829802378bdbf9fcf27e28b46573ae7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, урал, московская область (подмосковье), михаил леус, общество
Москва, Урал, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Общество
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Леус: в Москве в понедельник воздух прогреется до плюс 27 градусов