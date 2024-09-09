Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:56 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/pogoda-1971512769.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 09.09.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность, погода без осадков ожидаются в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T07:56
2024-09-09T07:56
москва
урал
московская область (подмосковье)
михаил леус
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968929885_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bd4e7234bd79c72225af210ad7dc5726.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Переменная облачность, погода без осадков ожидаются в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погода в столице будет формироваться западной периферией антициклона, центр которого ушел на Урал. В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 25-27 градусов, в Подмосковье - от 23 до 28 градусов тепла", - рассказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, вечером барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240902/pogoda-1969912710.html
москва
урал
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968929885_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_829802378bdbf9fcf27e28b46573ae7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, урал, московская область (подмосковье), михаил леус, общество
Москва, Урал, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Общество
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Леус: в Москве в понедельник воздух прогреется до плюс 27 градусов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Повседневная жизнь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Переменная облачность, погода без осадков ожидаются в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погода в столице будет формироваться западной периферией антициклона, центр которого ушел на Урал. В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 25-27 градусов, в Подмосковье - от 23 до 28 градусов тепла", - рассказал Леус.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Синоптики рассказали о погоде в Москве в сентябре
2 сентября, 10:45
По словам специалиста, ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, вечером барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
 
МоскваУралМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала