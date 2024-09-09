https://ria.ru/20240909/podmoskove-1971671201.html

В Подмосковье рассказали, как работает центр отбора на службу по контракту

В Подмосковье рассказали, как работает центр отбора на службу по контракту - РИА Новости, 09.09.2024

В Подмосковье рассказали, как работает центр отбора на службу по контракту

В едином многофункциональном центре отбора на военную службу по контракту в Балашихе можно получить полный комплекс услуг: оформить документы, банковскую карту, РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:56

2024-09-09T17:56

2024-09-09T17:56

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В едином многофункциональном центре отбора на военную службу по контракту в Балашихе можно получить полный комплекс услуг: оформить документы, банковскую карту, проконсультироваться с юристом, пройти медкомиссию, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Еще до подписания контракта, с первых часов, как боец сюда приезжает, он начинает проходить первичную военную подготовку. Также ему предоставляют место для проживания в казарме, трехразовое питание. Здесь создан учебно-тренировочный комплекс с мини-полигоном, уличным спортивным городком, учебными классами, спортзалом", - говорится в сообщении. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, командиры и инструкторы делают здесь все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями. "Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы. Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца", - приводит пресс-служба слова Воробьева. Программа рассчитана в среднем на 30 часов. Они включают огневую, тактико-специальную, инженерную подготовку, противодействие БПЛА. Тренировки проводят опытные инструкторы и ветераны боевых действий, в том числе Центра специальной подготовки "Витязь". Тактической медицине при подготовке уделяется отдельное внимание. Занятия ведет инструктор с позывным Пинцет, который ранее работал в реанимационной бригаде скорой помощи, а сейчас - в Центре спецподготовки "Витязь". Центр в Балашихе сотрудничает также с беспилотным отрядом быстрого реагирования, который готовит операторов и специалистов перед выходом на линию боевого соприкосновения. Обучение длится 21 день, экзамены принимают представители Минобороны. В числе инструкторов – те, кто уже прошел эту программу и ведет курсы огневой и медицинской подготовки. Кроме того, освоить БПЛА бойцам помогают робототехники. В понедельник в Центре представили технику, которую Московская область поставляет на передовую. Это современные мотовездеходы, УАЗики ("Пикап", "Патриот", "Буханка"), надувные лодки с мотором, антидроновые ружья. "Это именно то, что просят от нас командиры, ребята с передовой. Это конкретная техника, которой они умеют пользоваться, хорошо с ней взаимодействуют. Это не просто отдельно взятый FPV-дрон, а целые комплексы, которые дополняют друг друга. И сегодня они работают весьма эффективно. Запрос на них, безусловно, существует, и мы со своей стороны стараемся его удовлетворить. От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда", - сказал губернатор. По данным пресс-службы, с 1 июня по договоренности с Минобороны в Московской области начали комплектовать контрактниками Первую Танковую армию. Те, кто подписывает контракт в Подмосковье могут рассчитывать на единовременную выплату – 1,905 миллиона рублей (1,505 миллиона рублей из регионального бюджета и 400 тысяч рублей от Минобороны). "Мы выплачиваем до 1 миллиона 905 тысяч рублей – это федеральная и региональная выплаты. Кроме этого, у нас активно работает фонд "Защитники Отечества". Его главная задача - уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи. Мы видим обратную связь и, делаем все, чтобы наши бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание", - уточнил Воробьев. Семьи участников СВО могут рассчитывать на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в детский сад, отдых детей в Подмосковье в оздоровительном комплексе "Литвиново", бесплатные завтраки и обеды в школе, а также кружки и секции. Основные требования к кандидату: возраст от 18 лет, годность по здоровью. Все подробности о наборе на военную службу, выплатах и льготах – на сайте www.контрактмо.рф. Если человек готов заключить контракт, ему необходимо заполнить форму, в которой 4 пункта – ФИО, возраст, номер телефона и место жительства. Проконсультироваться также можно по телефону +7 (495) 990-77-77.

https://ria.ru/20240906/podmoskove-1971147175.html

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балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), балашиха, андрей воробьев, сво