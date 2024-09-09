https://ria.ru/20240909/podmoskove-1971559170.html
В Подмосковье уничтожили три тысячи кустов конопли
В Подмосковье уничтожили три тысячи кустов конопли - РИА Новости, 09.09.2024
В Подмосковье уничтожили три тысячи кустов конопли
Полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мак-2024" обнаружили и уничтожили в Раменском районе Московской области три тысячи кустов конопли... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:24
2024-09-09T11:24
2024-09-09T14:24
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
татьяна петрова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мак-2024" обнаружили и уничтожили в Раменском районе Московской области три тысячи кустов конопли общим весом около 700 килограммов, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, очаг произрастания наркосодержащих растений был выявлен вблизи деревни Строкино. "На территории площадью около двух гектаров было обнаружено три тысячи кустов конопли. Работники администрации региона скосили "дурман-траву" с помощью специальной техники, а почву перепахали. Скошенные кусты общим весом около 700 килограммов сожжены под присмотром полицейских и сотрудников МЧС", - приводятся слова Петровой в Telegram-канале подмосковной полиции.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, татьяна петрова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Татьяна Петрова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье уничтожили три тысячи кустов конопли
В Раменском районе Подмосковья полицейские уничтожили три тысячи кустов конопли