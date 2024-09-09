Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье уничтожили три тысячи кустов конопли - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 09.09.2024 (обновлено: 14:24 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/podmoskove-1971559170.html
В Подмосковье уничтожили три тысячи кустов конопли
В Подмосковье уничтожили три тысячи кустов конопли - РИА Новости, 09.09.2024
В Подмосковье уничтожили три тысячи кустов конопли
Полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мак-2024" обнаружили и уничтожили в Раменском районе Московской области три тысячи кустов конопли... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:24
2024-09-09T14:24
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
татьяна петрова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971605961_0:0:1617:909_1920x0_80_0_0_9ce2b98356ab5dbab9f920de04c96636.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мак-2024" обнаружили и уничтожили в Раменском районе Московской области три тысячи кустов конопли общим весом около 700 килограммов, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, очаг произрастания наркосодержащих растений был выявлен вблизи деревни Строкино. "На территории площадью около двух гектаров было обнаружено три тысячи кустов конопли. Работники администрации региона скосили "дурман-траву" с помощью специальной техники, а почву перепахали. Скошенные кусты общим весом около 700 килограммов сожжены под присмотром полицейских и сотрудников МЧС", - приводятся слова Петровой в Telegram-канале подмосковной полиции.
https://ria.ru/20240909/kontrabanda-1971530412.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971605961_0:0:1433:1075_1920x0_80_0_0_67d3842fadcd55692ad57212eda7e071.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, татьяна петрова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Татьяна Петрова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье уничтожили три тысячи кустов конопли

В Раменском районе Подмосковья полицейские уничтожили три тысячи кустов конопли

© Подмосковная полиция/TelegramПолицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мак-2024" обнаружили и уничтожили в Раменском районе Московской области три тысячи кустов конопли
Полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия Мак-2024 обнаружили и уничтожили в Раменском районе Московской области три тысячи кустов конопли - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Подмосковная полиция/Telegram
Полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мак-2024" обнаружили и уничтожили в Раменском районе Московской области три тысячи кустов конопли
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мак-2024" обнаружили и уничтожили в Раменском районе Московской области три тысячи кустов конопли общим весом около 700 килограммов, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, очаг произрастания наркосодержащих растений был выявлен вблизи деревни Строкино.
"На территории площадью около двух гектаров было обнаружено три тысячи кустов конопли. Работники администрации региона скосили "дурман-траву" с помощью специальной техники, а почву перепахали. Скошенные кусты общим весом около 700 килограммов сожжены под присмотром полицейских и сотрудников МЧС", - приводятся слова Петровой в Telegram-канале подмосковной полиции.
Захват судна контрабандистов в море - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Преступники провозят наркотики в Европу на польских яхтах, сообщают СМИ
Вчера, 10:08
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияТатьяна ПетроваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала