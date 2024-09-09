Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили о попытках Запада повлиять на внутриполитический ландшафт - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/peskov-1971580126.html
В Кремле заявили о попытках Запада повлиять на внутриполитический ландшафт
В Кремле заявили о попытках Запада повлиять на внутриполитический ландшафт - РИА Новости, 09.09.2024
В Кремле заявили о попытках Запада повлиять на внутриполитический ландшафт
Попытки Запада оказать влияние на внутриполитический ландшафт России продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:44
2024-09-09T12:44
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922104912_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_2ee32c660c54493ea18c287de0ca9df2.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Попытки Запада оказать влияние на внутриполитический ландшафт России продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Очевидно, что из-за рубежа попытки оказать влияние в целом на наш внутриполитический ландшафт продолжаются - в электронном виде, и в ином виде", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240909/peskov-1971579028.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922104912_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_a8d3b9833a909fc22bc983720dc081ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о попытках Запада повлиять на внутриполитический ландшафт

Песков: попытки Запада повлиять на внутриполитический ландшафт продолжаются

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Попытки Запада оказать влияние на внутриполитический ландшафт России продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очевидно, что из-за рубежа попытки оказать влияние в целом на наш внутриполитический ландшафт продолжаются - в электронном виде, и в ином виде", - сказал он журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Россия не отмахивается ни от каких планов по Украине, заявил Песков
Вчера, 12:40
 
РоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала