https://ria.ru/20240909/peskov-1971580126.html
В Кремле заявили о попытках Запада повлиять на внутриполитический ландшафт
В Кремле заявили о попытках Запада повлиять на внутриполитический ландшафт - РИА Новости, 09.09.2024
В Кремле заявили о попытках Запада повлиять на внутриполитический ландшафт
Попытки Запада оказать влияние на внутриполитический ландшафт России продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:44
2024-09-09T12:44
2024-09-09T12:44
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Попытки Запада оказать влияние на внутриполитический ландшафт России продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Очевидно, что из-за рубежа попытки оказать влияние в целом на наш внутриполитический ландшафт продолжаются - в электронном виде, и в ином виде", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240909/peskov-1971579028.html
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россия, дмитрий песков
В Кремле заявили о попытках Запада повлиять на внутриполитический ландшафт
Песков: попытки Запада повлиять на внутриполитический ландшафт продолжаются