https://ria.ru/20240909/peskov-1971580126.html

В Кремле заявили о попытках Запада повлиять на внутриполитический ландшафт

В Кремле заявили о попытках Запада повлиять на внутриполитический ландшафт - РИА Новости, 09.09.2024

В Кремле заявили о попытках Запада повлиять на внутриполитический ландшафт

Попытки Запада оказать влияние на внутриполитический ландшафт России продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:44

2024-09-09T12:44

2024-09-09T12:44

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Попытки Запада оказать влияние на внутриполитический ландшафт России продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Очевидно, что из-за рубежа попытки оказать влияние в целом на наш внутриполитический ландшафт продолжаются - в электронном виде, и в ином виде", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240909/peskov-1971579028.html

россия

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россия, дмитрий песков