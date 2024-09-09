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Россия не отмахивается ни от каких планов по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2024
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12:40 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/peskov-1971579028.html
Россия не отмахивается ни от каких планов по Украине, заявил Песков
Россия не отмахивается ни от каких планов по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2024
Россия не отмахивается ни от каких планов по Украине, заявил Песков
Россия не отмахивается ни от каких планов по урегулированию украинского вопроса, но нужно знать детали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:40
2024-09-09T12:40
россия
германия
украина
дмитрий песков
олаф шольц
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия не отмахивается ни от каких планов по урегулированию украинского вопроса, но нужно знать детали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов. Но нужно понимать, о чем идет речь", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, видели ли в Кремле сообщения о подготовке канцлером ФРГ Олафом Шольцем плана урегулирования конфликта на Украине.
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россия, германия, украина, дмитрий песков, олаф шольц
Россия, Германия, Украина, Дмитрий Песков, Олаф Шольц
Россия не отмахивается ни от каких планов по Украине, заявил Песков

Песков: Россия не отмахивается от планов по урегулированию украинского вопроса

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия не отмахивается ни от каких планов по урегулированию украинского вопроса, но нужно знать детали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов. Но нужно понимать, о чем идет речь", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, видели ли в Кремле сообщения о подготовке канцлером ФРГ Олафом Шольцем плана урегулирования конфликта на Украине.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Кремле заявили, что не знают деталей плана Шольца по Украине
Вчера, 12:32
 
РоссияГерманияУкраинаДмитрий ПесковОлаф Шольц
 
 
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