https://ria.ru/20240909/peskov-1971579028.html

Россия не отмахивается ни от каких планов по Украине, заявил Песков

Россия не отмахивается ни от каких планов по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2024

Россия не отмахивается ни от каких планов по Украине, заявил Песков

Россия не отмахивается ни от каких планов по урегулированию украинского вопроса, но нужно знать детали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:40

2024-09-09T12:40

2024-09-09T12:40

россия

германия

украина

дмитрий песков

олаф шольц

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия не отмахивается ни от каких планов по урегулированию украинского вопроса, но нужно знать детали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов. Но нужно понимать, о чем идет речь", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, видели ли в Кремле сообщения о подготовке канцлером ФРГ Олафом Шольцем плана урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240909/peskov-1971577042.html

россия

германия

украина

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россия, германия, украина, дмитрий песков, олаф шольц