https://ria.ru/20240909/patrushev-1971653349.html

Патрушев рассказал о реализации проекта по уборке затонувших судов

Патрушев рассказал о реализации проекта по уборке затонувших судов - РИА Новости, 09.09.2024

Патрушев рассказал о реализации проекта по уборке затонувших судов

В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" подняты и утилизированы 148 судов, ещё 65 затонувших кораблей будет убрано до конца года, сообщили в... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:57

2024-09-09T16:57

2024-09-09T17:44

россия

дмитрий патрушев

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

дальний восток

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" подняты и утилизированы 148 судов, ещё 65 затонувших кораблей будет убрано до конца года, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Патрушев провел совещание, посвященное реализации мероприятий по подъему и утилизации затонувших судов в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" с участием главы Минприроды РФ Александра Козлова, представителей Минтранса России, Росморречфлота, Росприроднадзора и глав субъектов Дальнего Востока. "Всего в рамках федерального проекта запланирован подъем 213 объектов в акваториях шести субъектов. На мероприятия суммарно предусмотрено 700 миллионов рублей. На данный момент уже подняты и утилизированы 148 судов. Соответственно, до конца года необходимо завершить процесс еще по 65", - цитирует пресс-служба Патрушева. Вице-премьер в ходе совещания отметил, что несмотря на приближение неблагоприятных погодных условий, 100% работ должно быть завершено в срок, и напомнил, что федпроект завершается в этом году. По информации пресс-службы, Патрушев поручил дальневосточным регионам ускорить подъем и утилизацию судов, а также подготовку необходимой документации.

https://ria.ru/20240829/otkhody-1969328702.html

россия

дальний восток

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россия, дмитрий патрушев, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), дальний восток