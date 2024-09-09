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Патрушев рассказал о реализации проекта по уборке затонувших судов - РИА Новости, 09.09.2024
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16:57 09.09.2024 (обновлено: 17:44 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/patrushev-1971653349.html
Патрушев рассказал о реализации проекта по уборке затонувших судов
Патрушев рассказал о реализации проекта по уборке затонувших судов - РИА Новости, 09.09.2024
Патрушев рассказал о реализации проекта по уборке затонувших судов
В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" подняты и утилизированы 148 судов, ещё 65 затонувших кораблей будет убрано до конца года, сообщили в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:57
2024-09-09T17:44
россия
дмитрий патрушев
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
дальний восток
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" подняты и утилизированы 148 судов, ещё 65 затонувших кораблей будет убрано до конца года, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Патрушев провел совещание, посвященное реализации мероприятий по подъему и утилизации затонувших судов в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" с участием главы Минприроды РФ Александра Козлова, представителей Минтранса России, Росморречфлота, Росприроднадзора и глав субъектов Дальнего Востока. "Всего в рамках федерального проекта запланирован подъем 213 объектов в акваториях шести субъектов. На мероприятия суммарно предусмотрено 700 миллионов рублей. На данный момент уже подняты и утилизированы 148 судов. Соответственно, до конца года необходимо завершить процесс еще по 65", - цитирует пресс-служба Патрушева. Вице-премьер в ходе совещания отметил, что несмотря на приближение неблагоприятных погодных условий, 100% работ должно быть завершено в срок, и напомнил, что федпроект завершается в этом году. По информации пресс-службы, Патрушев поручил дальневосточным регионам ускорить подъем и утилизацию судов, а также подготовку необходимой документации.
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россия, дмитрий патрушев, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), дальний восток
Россия, Дмитрий Патрушев, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Дальний Восток
Патрушев рассказал о реализации проекта по уборке затонувших судов

Патрушев: в рамках проекта "Генеральная уборка" подняты 148 затонувших судов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев проводит совещание в ситуационном центре правительства РФ, посвященное реализации мероприятий по подъему и утилизации затонувших судов в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". 9 сентября 2024
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев проводит совещание в ситуационном центре правительства РФ, посвященное реализации мероприятий по подъему и утилизации затонувших судов в рамках федерального проекта Генеральная уборка. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев проводит совещание в ситуационном центре правительства РФ, посвященное реализации мероприятий по подъему и утилизации затонувших судов в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". 9 сентября 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" подняты и утилизированы 148 судов, ещё 65 затонувших кораблей будет убрано до конца года, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
Патрушев провел совещание, посвященное реализации мероприятий по подъему и утилизации затонувших судов в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" с участием главы Минприроды РФ Александра Козлова, представителей Минтранса России, Росморречфлота, Росприроднадзора и глав субъектов Дальнего Востока.
"Всего в рамках федерального проекта запланирован подъем 213 объектов в акваториях шести субъектов. На мероприятия суммарно предусмотрено 700 миллионов рублей. На данный момент уже подняты и утилизированы 148 судов. Соответственно, до конца года необходимо завершить процесс еще по 65", - цитирует пресс-служба Патрушева.
Вице-премьер в ходе совещания отметил, что несмотря на приближение неблагоприятных погодных условий, 100% работ должно быть завершено в срок, и напомнил, что федпроект завершается в этом году. По информации пресс-службы, Патрушев поручил дальневосточным регионам ускорить подъем и утилизацию судов, а также подготовку необходимой документации.
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РоссияДмитрий ПатрушевАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Дальний Восток
 
 
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