Патрушев рассказал о реализации проекта по уборке затонувших судов
Патрушев: в рамках проекта "Генеральная уборка" подняты 148 затонувших судов
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев проводит совещание в ситуационном центре правительства РФ, посвященное реализации мероприятий по подъему и утилизации затонувших судов в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". 9 сентября 2024
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев проводит совещание в ситуационном центре правительства РФ, посвященное реализации мероприятий по подъему и утилизации затонувших судов в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". 9 сентября 2024
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" подняты и утилизированы 148 судов, ещё 65 затонувших кораблей будет убрано до конца года, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
Патрушев провел совещание, посвященное реализации мероприятий по подъему и утилизации затонувших судов в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" с участием главы Минприроды РФ Александра Козлова, представителей Минтранса России, Росморречфлота, Росприроднадзора и глав субъектов Дальнего Востока.
"Всего в рамках федерального проекта запланирован подъем 213 объектов в акваториях шести субъектов. На мероприятия суммарно предусмотрено 700 миллионов рублей. На данный момент уже подняты и утилизированы 148 судов. Соответственно, до конца года необходимо завершить процесс еще по 65", - цитирует пресс-служба Патрушева.
Вице-премьер в ходе совещания отметил, что несмотря на приближение неблагоприятных погодных условий, 100% работ должно быть завершено в срок, и напомнил, что федпроект завершается в этом году. По информации пресс-службы, Патрушев поручил дальневосточным регионам ускорить подъем и утилизацию судов, а также подготовку необходимой документации.
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