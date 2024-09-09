https://ria.ru/20240909/patriarkh-1971543879.html
Патриарх Кирилл не получал приглашение от Хаменеи, сообщил источник
Патриарх Кирилл не получал приглашение от Хаменеи, сообщил источник - РИА Новости, 09.09.2024
Патриарх Кирилл не получал приглашение от Хаменеи, сообщил источник
Приглашение на встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи в адрес патриарха Московского и всея Руси Кирилла по официальным каналам ещё не поступало, РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:41
2024-09-09T10:41
2024-09-09T10:41
али хаменеи
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Приглашение на встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи в адрес патриарха Московского и всея Руси Кирилла по официальным каналам ещё не поступало, сообщил РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ). Ранее издание haqqin.az сообщило со ссылкой на иранские Telegram-каналы, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригласил патриарха Кирилла на конфессиональную встречу по духовным и политическим вопросам. "По официальным каналам мы пока ничего не получали", – сообщил собеседник РИА Новости.
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али хаменеи
Патриарх Кирилл не получал приглашение от Хаменеи, сообщил источник
Источник: приглашение Хаменеи на встречу с патриархом Кириллом пока не поступало
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Приглашение на встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи в адрес патриарха Московского и всея Руси Кирилла по официальным каналам ещё не поступало, сообщил РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ).
Ранее издание haqqin.az сообщило со ссылкой на иранские Telegram-каналы, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригласил патриарха Кирилла на конфессиональную встречу по духовным и политическим вопросам.
"По официальным каналам мы пока ничего не получали", – сообщил собеседник РИА Новости.