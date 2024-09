https://ria.ru/20240909/parlament-1971711814.html

Британский парламент может вызвать Маска для дачи показаний о соцсети X

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Британский парламент может вызвать американского предпринимателя Илона Маска для дачи показаний о деятельности соцсети X, в частности по вопросу модерации и борьбы с ненавистническим контентом, сообщила в понедельник газета Financial Times. "Илон Маск может быть вызван в парламент Великобритании по поводу роли X", - сказано в статье. Депутат от правящей Лейбористской партии Дон Батлер заявила газете, что американский предприниматель является тем, "кого бы мы хотели пригласить" в качестве свидетеля. Батлер претендует на должность главы парламентского комитета по вопросам науки и технологий, пишет Financial Times. Подобные комитеты изучают деятельность министров, госслужащих и ведущих деятелей в той или иной области в рамках определенного вопроса. "Комитету жизненно важно формально изучить использование алгоритмов в распространении ненавистнических материалов и модерацию такого контента в X и других социальных сетях", - сказала Батлер. Как напоминает газета, парламентарии могут вызвать кого-либо для ответа на вопросы комитета, однако не могут заставить человека прийти. В случае игнорирования официальной повестки депутаты могут счесть это неуважением к парламенту, однако эта санкция носит лишь символический характер, сказано в статье. В августе британские чиновники жаловались на то, что соцсеть X не сотрудничала с властями в удалении постов, представлявших угрозу национальной безопасности во время волны беспорядков, сообщает Financial Times. Сам Маск на фоне массовых протестов в Британии предрек гражданскую войну в стране, это заявление вызвало в Лондоне недовольство.

