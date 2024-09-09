https://ria.ru/20240909/pamfilova-1971615298.html

Памфилова рассказала о взаимодействии с правоохранительными органами

Памфилова рассказала о взаимодействии с правоохранительными органами - РИА Новости, 09.09.2024

Памфилова рассказала о взаимодействии с правоохранительными органами

Никогда еще не было такого тесного взаимодействия ЦИК России с государственными органами и правоохранителями в ходе выборов, совместная работа дала свои... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:52

2024-09-09T14:52

2024-09-09T14:52

политика

россия

абакан

анадырь

элла памфилова

госдума рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Никогда еще не было такого тесного взаимодействия ЦИК России с государственными органами и правоохранителями в ходе выборов, совместная работа дала свои результаты, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Никогда не было такого тесного взаимопонимания и взаимодействия с государственными органами. Конечно, особенно это наши правоохранительные службы, которые обеспечивали охрану там, где сложно, следили за порядком, которые помогали на избирательных участках… Такая огромная работа дала свои результаты", - сказала Памфилова на оглашении предварительных результатов выборов ЕДГ-2024. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240905/tsik-1970778690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024