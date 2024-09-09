Памфилова рассказала о взаимодействии с правоохранительными органами
Памфилова: работа ЦИК с правоохранителями и госорганами дала свои результаты
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание Центральной избирательной комиссии РФ по предварительным результатам выборов
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание Центральной избирательной комиссии РФ по предварительным результатам выборов. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Никогда еще не было такого тесного взаимодействия ЦИК России с государственными органами и правоохранителями в ходе выборов, совместная работа дала свои результаты, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Никогда не было такого тесного взаимопонимания и взаимодействия с государственными органами. Конечно, особенно это наши правоохранительные службы, которые обеспечивали охрану там, где сложно, следили за порядком, которые помогали на избирательных участках… Такая огромная работа дала свои результаты", - сказала Памфилова на оглашении предварительных результатов выборов ЕДГ-2024.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.