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Роспотребнадзор отреагировал на данные о выявлении ортонайровируса в Китае - РИА Новости, 09.09.2024
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05:03 09.09.2024 (обновлено: 14:46 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/ortonayrovirus-1971506070.html
Роспотребнадзор отреагировал на данные о выявлении ортонайровируса в Китае
Роспотребнадзор отреагировал на данные о выявлении ортонайровируса в Китае - РИА Новости, 09.09.2024
Роспотребнадзор отреагировал на данные о выявлении ортонайровируса в Китае
В России не зафиксировали циркуляции ортонайровируса, обнаруженного ранее в Китае, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T05:03
2024-09-09T14:46
китай
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В России не зафиксировали циркуляции ортонайровируса, обнаруженного ранее в Китае, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.В СМИ ранее появилась информация, что в КНР ученые выявили новый опасный вирус, переносимый клещами. Как отметили в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства постоянно мониторируют инфекционные и вирусные заболевания.По линии двухстороннего сотрудничества Роспотребнадзор запросил информацию об эпидемиологической обстановке у Госуправления по профилактике и контролю заболеваний КНР.Ситуация находится на контроле ведомства.
https://ria.ru/20240823/ospa-1968081419.html
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китай, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Китай, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор отреагировал на данные о выявлении ортонайровируса в Китае

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о выявлении ортонайровируса в Китае

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В России не зафиксировали циркуляции ортонайровируса, обнаруженного ранее в Китае, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В СМИ ранее появилась информация, что в КНР ученые выявили новый опасный вирус, переносимый клещами.
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Как отметили в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства постоянно мониторируют инфекционные и вирусные заболевания.
По линии двухстороннего сотрудничества Роспотребнадзор запросил информацию об эпидемиологической обстановке у Госуправления по профилактике и контролю заболеваний КНР.
Ситуация находится на контроле ведомства.
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КитайРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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