https://ria.ru/20240909/ortonayrovirus-1971506070.html

Роспотребнадзор отреагировал на данные о выявлении ортонайровируса в Китае

Роспотребнадзор отреагировал на данные о выявлении ортонайровируса в Китае - РИА Новости, 09.09.2024

Роспотребнадзор отреагировал на данные о выявлении ортонайровируса в Китае

В России не зафиксировали циркуляции ортонайровируса, обнаруженного ранее в Китае, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T05:03

2024-09-09T05:03

2024-09-09T14:46

китай

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В России не зафиксировали циркуляции ортонайровируса, обнаруженного ранее в Китае, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.В СМИ ранее появилась информация, что в КНР ученые выявили новый опасный вирус, переносимый клещами. Как отметили в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства постоянно мониторируют инфекционные и вирусные заболевания.По линии двухстороннего сотрудничества Роспотребнадзор запросил информацию об эпидемиологической обстановке у Госуправления по профилактике и контролю заболеваний КНР.Ситуация находится на контроле ведомства.

https://ria.ru/20240823/ospa-1968081419.html

https://ria.ru/20240717/kuzbass-1960208070.html

китай

россия

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2024

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китай, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)