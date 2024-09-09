https://ria.ru/20240909/opk-1971644853.html

Оборонно-промышленный комплекс вырос в Новгородской области почти на 160%

Оборонно-промышленный комплекс вырос в Новгородской области почти на 160% - РИА Новости, 09.09.2024

Оборонно-промышленный комплекс вырос в Новгородской области почти на 160%

Оборонно-промышленный комплекс в Новгородской области вырос почти на 160%, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Андрей Никитин. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:38

2024-09-09T16:38

2024-09-09T17:07

новгородская область

андрей никитин (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971602409_0:167:3209:1972_1920x0_80_0_0_9f61c5106bb0393ccbef5b8b3aa1851a.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс в Новгородской области вырос почти на 160%, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Андрей Никитин. "У нас почти на 160% вырос оборонно-промышленный комплекс за последние годы, ребята достойно справляются, делают все хорошо. При этом видим также и кадровый дефицит, понимаем, что есть задача омоложения кадров в оборонном комплексе", - сказал Никитин на встрече с президентом. По словам губернатора, потребность по молодым кадрам планируется закрыть в ближайшие 2,5 года по программе "Профессионалитет". Техникумы сейчас ремонтируются, новое оборудование закупается. Никитин также уточнил, что колледжи включились в работу оборонно-промышленного комплекса на том оборудовании, которое, в том числе, осталось после проведения чемпионата рабочих профессий. "В частности, пример: это пламегаситель, делают его на пятикоординатном станке, позволяет стрелять без света из автомата, то есть не видно выстрела. Очень удобно для того, чтобы дроны сбивать",- уточнил глава региона. Речь идет об устройстве для гашения дульной вспышки при стрельбе из автомата АК-74 - "Дожигатель "Русич 24". Часть деталей изготавливается на базе учебно-производственного комплекса Новгородского химико-индустриального техникума. Само изделие разработано питерской компанией "Линукс Армз". Новгородский научно-производственный центр "Ушкуйник" занимается его производством, а также доставкой в войска. Глава региона добавил, что другие гражданские предприятия также работают на задачи специальной военной операции. Президент РФ принял Никитина в понедельник в Кремле, губернатор подготовил для Путина доклад о развитии Новгородской области.

https://ria.ru/20240909/putin-1971598076.html

https://ria.ru/20240802/gosudarstvo-1963682522.html

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, андрей никитин (политик)