https://ria.ru/20240909/opasnost-1971709268.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.09.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T22:24
2024-09-09T22:24
2024-09-09T22:24
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио курского губернатора Смирнов объявил о ракетной опасности в регионе