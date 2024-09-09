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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.09.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:26
2024-09-09T13:26
2024-09-09T13:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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БЕЛГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.
https://ria.ru/20240909/vsu-1971530216.html
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белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность