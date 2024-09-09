https://ria.ru/20240909/obstrel-1971535854.html

ВСУ за сутки нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 09.09.2024

ВСУ за сутки нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:20

2024-09-09T10:20

2024-09-09T10:20

в мире

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 9 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террор в отношении левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Под огонь попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Ольгино, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны.

https://ria.ru/20240505/obstrel-1943943527.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины