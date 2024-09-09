https://ria.ru/20240909/obstrel-1971535854.html
ВСУ за сутки нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 09.09.2024
ВСУ за сутки нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:20
2024-09-09T10:20
2024-09-09T10:20
в мире
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840543043_0:84:3341:1963_1920x0_80_0_0_46ffe001dc7ded0086db766bd8254328.jpg
ГЕНИЧЕСК, 9 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террор в отношении левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Под огонь попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Ольгино, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны.
https://ria.ru/20240505/obstrel-1943943527.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840543043_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_72333de588c450dec3096abb9465d768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области
ВСУ обстреляли девять населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области