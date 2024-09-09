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ВСУ за сутки нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 09.09.2024
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10:20 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/obstrel-1971535854.html
ВСУ за сутки нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 09.09.2024
ВСУ за сутки нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:20
2024-09-09T10:20
в мире
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 9 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террор в отношении левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Под огонь попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Ольгино, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны.
https://ria.ru/20240505/obstrel-1943943527.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 44 артиллерийских удара по Херсонской области

ВСУ обстреляли девять населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела в Донецке
Осколки на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 9 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террор в отношении левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Под огонь попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Ольгино, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны.
Осколки на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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5 мая, 09:39
 
В миреДнепр (город)Херсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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