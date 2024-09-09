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Рогов сообщил о панике в ВСУ после освобождения Новогродовки в ДНР - РИА Новости, 09.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:09 09.09.2024 (обновлено: 03:24 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/novogrodovka-1971497622.html
Рогов сообщил о панике в ВСУ после освобождения Новогродовки в ДНР
Рогов сообщил о панике в ВСУ после освобождения Новогродовки в ДНР - РИА Новости, 09.09.2024
Рогов сообщил о панике в ВСУ после освобождения Новогродовки в ДНР
Освобождение Новогродовки на Покровском направлении в ДНР вызвало панику в рядах украинских войск, теперь они перебрасывают силы, пытаясь не допустить обвала... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:09
2024-09-09T03:24
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Освобождение Новогродовки на Покровском направлении в ДНР вызвало панику в рядах украинских войск, теперь они перебрасывают силы, пытаясь не допустить обвала фронта в результате дальнейшего продвижения российских сил, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Минобороны сообщило в воскресенье об освобождении населенного пункта Новогродовка в ДНР в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр"."Новогродовка не просто освобождена, наступательные действия наших войск продолжаются. Наши ребята продвинулись дальше. Расстояние до Покровска (украинское название Красноармейска в ДНР — Прим. Ред.) на данный момент составляет 10-11 километров. Бои идут значительно севернее Новогродовки. Наши штурмовики развивают успех, что заставляет врага паниковать и перебрасывать подразделения на это направление, пытаясь не допустить обвала фронта", — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, под натиском российских войск украинские войска фактически бежали из Новогродовки малыми группами.Новогродовка — город на Донецком участке фронта, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. При его освобождении российские силы получают возможность вести наступление в тыл Кураховской группировке ВСУ.
https://ria.ru/20240908/spetsoperatsiya-1971477834.html
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красноармейск
россия
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красноармейск, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, В мире
Рогов сообщил о панике в ВСУ после освобождения Новогродовки в ДНР

Рогов: ВСУ после освобождения Новогродовки в панике перебрасывают силы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Освобождение Новогродовки на Покровском направлении в ДНР вызвало панику в рядах украинских войск, теперь они перебрасывают силы, пытаясь не допустить обвала фронта в результате дальнейшего продвижения российских сил, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Минобороны сообщило в воскресенье об освобождении населенного пункта Новогродовка в ДНР в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр".
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ, проникшую в Новогродовку
Вчера, 21:19
"Новогродовка не просто освобождена, наступательные действия наших войск продолжаются. Наши ребята продвинулись дальше. Расстояние до Покровска (украинское название Красноармейска в ДНР — Прим. Ред.) на данный момент составляет 10-11 километров. Бои идут значительно севернее Новогродовки. Наши штурмовики развивают успех, что заставляет врага паниковать и перебрасывать подразделения на это направление, пытаясь не допустить обвала фронта", — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, под натиском российских войск украинские войска фактически бежали из Новогродовки малыми группами.
Новогродовка — город на Донецком участке фронта, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. При его освобождении российские силы получают возможность вести наступление в тыл Кураховской группировке ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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