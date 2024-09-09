https://ria.ru/20240909/novogrodovka-1971494301.html

Жители Новогродовки рассказали, как ждали прихода российской армии

Жители Новогродовки рассказали, как ждали прихода российской армии - РИА Новости, 09.09.2024

Жители Новогродовки рассказали, как ждали прихода российской армии

Жители Новогродовки 8 лет ждали прихода российской армии, рассказала корреспонденту РИА Новости оставшаяся в городе жительница. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T00:04

2024-09-09T00:04

2024-09-09T00:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

красноармейск

россия

вооруженные силы украины

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НОВОГРОДОВКА, 8 сен – РИА Новости. Жители Новогродовки 8 лет ждали прихода российской армии, рассказала корреспонденту РИА Новости оставшаяся в городе жительница. "Мы ждали вас с 2014 года. Мы думали нас захватят, но мы мучились, с 14 года ждали вас. За эти 30 лет Украина вот здесь сидит. Они нас обокрали, обворовали, как могли. Донбасс на колени поставили" - рассказала корреспонденту РИА Новости жительница Новогродовки. В городе остаются сотни мирных жителей. После освобождения города по нему стала наносить удары украинская артиллерия. В небе постоянно летают украинские ударные дроны. От обстрелов страдают мирные жители, которым приходится прятаться в подвалах. Раненым оказывают помощь российские военные медики, погибших хоронят во дворах многоквартирных домов. Из-за постоянных атак ВСУ на данный момент невозможна эвакуация мирных жителей из Новогродовки. Некоторые из местных жителей выразили желание немедленно эвакуироваться в Донецк или другие российские регионы. По словам собеседников корреспондента РИА Новости, российское командование разрабатывает план эвакуации мирных жителей. Новогродовка - город на донецком участке фронта, расположенный на рубеже Селидово - Новогродовка - Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название - Покровск) - один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. При его освобождении силы РФ получают возможность вести наступление в тыл кураховской группировки ВСУ. Накануне группировка "Центр" освободила село Калиново в ДНР. Оно расположено к востоку от Селидово. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово. Российские войска провели молниеносную операцию и в течении нескольких дней смогли занять Новогродовку, в которой ранее проживали более 14 тысяч человек. По словам военнослужащих, сопротивление носило беспорядочный характер, в результате чего город удалось сохранить практически целым. Во многих домах целы стекла, однако отсутствует электричество и водоснабжение. По их словам, на улицах стоит сожжённая украинская бронетехника, также лежат тела украинских солдат.

https://ria.ru/20240908/novogrodovka-1971372091.html

https://ria.ru/20240908/armija-1971478985.html

донецкая народная республика

красноармейск

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, красноармейск, россия, вооруженные силы украины