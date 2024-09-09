https://ria.ru/20240909/novogrodovka-1971494301.html
Жители Новогродовки рассказали, как ждали прихода российской армии
Жители Новогродовки рассказали, как ждали прихода российской армии - РИА Новости, 09.09.2024
Жители Новогродовки рассказали, как ждали прихода российской армии
Жители Новогродовки 8 лет ждали прихода российской армии, рассказала корреспонденту РИА Новости оставшаяся в городе жительница. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T00:04
2024-09-09T00:04
2024-09-09T00:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
красноармейск
россия
вооруженные силы украины
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НОВОГРОДОВКА, 8 сен – РИА Новости. Жители Новогродовки 8 лет ждали прихода российской армии, рассказала корреспонденту РИА Новости оставшаяся в городе жительница. "Мы ждали вас с 2014 года. Мы думали нас захватят, но мы мучились, с 14 года ждали вас. За эти 30 лет Украина вот здесь сидит. Они нас обокрали, обворовали, как могли. Донбасс на колени поставили" - рассказала корреспонденту РИА Новости жительница Новогродовки. В городе остаются сотни мирных жителей. После освобождения города по нему стала наносить удары украинская артиллерия. В небе постоянно летают украинские ударные дроны. От обстрелов страдают мирные жители, которым приходится прятаться в подвалах. Раненым оказывают помощь российские военные медики, погибших хоронят во дворах многоквартирных домов. Из-за постоянных атак ВСУ на данный момент невозможна эвакуация мирных жителей из Новогродовки. Некоторые из местных жителей выразили желание немедленно эвакуироваться в Донецк или другие российские регионы. По словам собеседников корреспондента РИА Новости, российское командование разрабатывает план эвакуации мирных жителей. Новогродовка - город на донецком участке фронта, расположенный на рубеже Селидово - Новогродовка - Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название - Покровск) - один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. При его освобождении силы РФ получают возможность вести наступление в тыл кураховской группировки ВСУ. Накануне группировка "Центр" освободила село Калиново в ДНР. Оно расположено к востоку от Селидово. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово. Российские войска провели молниеносную операцию и в течении нескольких дней смогли занять Новогродовку, в которой ранее проживали более 14 тысяч человек. По словам военнослужащих, сопротивление носило беспорядочный характер, в результате чего город удалось сохранить практически целым. Во многих домах целы стекла, однако отсутствует электричество и водоснабжение. По их словам, на улицах стоит сожжённая украинская бронетехника, также лежат тела украинских солдат.
https://ria.ru/20240908/novogrodovka-1971372091.html
https://ria.ru/20240908/armija-1971478985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, красноармейск, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Россия, Вооруженные силы Украины
Жители Новогродовки рассказали, как ждали прихода российской армии
Жительница Новогродовки: восемь лет ждали прихода российской армии
НОВОГРОДОВКА, 8 сен – РИА Новости. Жители Новогродовки 8 лет ждали прихода российской армии, рассказала корреспонденту РИА Новости оставшаяся в городе жительница.
«
"Мы ждали вас с 2014 года. Мы думали нас захватят, но мы мучились, с 14 года ждали вас. За эти 30 лет Украина вот здесь сидит. Они нас обокрали, обворовали, как могли. Донбасс на колени поставили" - рассказала корреспонденту РИА Новости жительница Новогродовки.
В городе остаются сотни мирных жителей. После освобождения города по нему стала наносить удары украинская артиллерия. В небе постоянно летают украинские ударные дроны. От обстрелов страдают мирные жители, которым приходится прятаться в подвалах. Раненым оказывают помощь российские военные медики, погибших хоронят во дворах многоквартирных домов.
Из-за постоянных атак ВСУ на данный момент невозможна эвакуация мирных жителей из Новогродовки. Некоторые из местных жителей выразили желание немедленно эвакуироваться в Донецк или другие российские регионы. По словам собеседников корреспондента РИА Новости, российское командование разрабатывает план эвакуации мирных жителей.
Новогродовка - город на донецком участке фронта, расположенный на рубеже Селидово - Новогродовка - Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название - Покровск) - один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. При его освобождении силы РФ получают возможность вести наступление в тыл кураховской группировки ВСУ. Накануне группировка "Центр" освободила село Калиново в ДНР. Оно расположено к востоку от Селидово. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.
Российские войска провели молниеносную операцию и в течении нескольких дней смогли занять Новогродовку, в которой ранее проживали более 14 тысяч человек. По словам военнослужащих, сопротивление носило беспорядочный характер, в результате чего город удалось сохранить практически целым. Во многих домах целы стекла, однако отсутствует электричество и водоснабжение. По их словам, на улицах стоит сожжённая украинская бронетехника, также лежат тела украинских солдат.