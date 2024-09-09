https://ria.ru/20240909/nikitin-1971670436.html

Никитин: госпитализаций стало меньше благодаря помощникам по уходу

Никитин: госпитализаций стало меньше благодаря помощникам по уходу - РИА Новости, 09.09.2024

Никитин: госпитализаций стало меньше благодаря помощникам по уходу

Госпитализаций в Новгородской области стало меньше на 40% благодаря помощникам по уходу, рассказал президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Андрей... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:53

2024-09-09T17:53

2024-09-09T17:53

новгородская область

андрей никитин (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Госпитализаций в Новгородской области стало меньше на 40% благодаря помощникам по уходу, рассказал президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Андрей Никитин. В понедельник Путин провел рабочую встречу с Никитиным, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, в том числе обсуждалась система долговременного ухода. "Вы мне поручали "пилот" по системе долговременного ухода (за больными) в нашем регионе. Мы начинали эту работу, помните, было много достаточно сомнений тогда, но вот первые результаты: почти на 40 процентов снизилось число госпитализаций этих людей, потому что за ними стали ухаживать, на 30 процентов – число вызовов скорой помощи и на 60 процентов – число обращений за первичной помощью", - рассказал Никитин. По его словам, сейчас в регионе помощниками по уходу насчитывается почти 1,6 тысячи человек, половина их них – родственники инвалидов, которые теперь трудоустроены в системе долговременного ухода. Квалифицированный уход получают 2337 человек. В том числе, шесть ветеранов боевых действий, четверо из них - участники СВО. Все они обеспечены необходимыми средствами технической реабилитации в соответствии с индивидуальной программой за счет средств Фонда социального страхования РФ. Услуги в рамках системы долговременного ухода реализуют 20 комплексных центров социального обслуживания населения и автономная некоммерческая организация АНО "Центр социальной поддержки "Добро". В 2024 году на реализацию системы долговременного ухода области выделено 844,1 миллиона рублей, что на 10% больше 2023 года и в 12 раз больше по сравнению с 2022-м.

https://ria.ru/20240909/nikitin-1971661464.html

https://ria.ru/20240909/rajony-1971645445.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин