https://ria.ru/20240909/nikitin-1971668918.html
Никитин рассказал Путину про "пилот" по повышению рождаемости
Никитин рассказал Путину про "пилот" по повышению рождаемости - РИА Новости, 09.09.2024
Никитин рассказал Путину про "пилот" по повышению рождаемости
Строятся новые дома, обновляется инфраструктура в трех малых городах Новгородской области, которые участвуют в "пилоте" по повышению рождаемости, рассказал... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:49
2024-09-09T17:49
2024-09-09T17:49
новгородская область
андрей никитин (политик)
жилье
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971668156_0:88:1215:771_1920x0_80_0_0_21116af932ca118ad9a14d31df7a0d4e.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Строятся новые дома, обновляется инфраструктура в трех малых городах Новгородской области, которые участвуют в "пилоте" по повышению рождаемости, рассказал президенту РФ Владимиру Путину губернатор Андрей Никитин. В понедельник Путин провел рабочую встречу с Никитиным, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Новгородская область наряду с Пензенской и Тамбовской по поручению президента с сентября 2023 года стала пилотным регионом по стимулированию рождаемости. В трех малых городах – Валдае, Боровичах и Старой Руссе - строятся пять новых домов, девять новых детских площадок, улучшается инфраструктура, появляются семейные МФЦ. Выдаются жилищные сертификаты: 49 семей получили за рождение первого ребенка 350 тысяч рублей и по 800 тысяч рублей – за рождение четвертых и последующих детей – получили 45 семей. "Меняем городскую среду, впервые после советского периода строим дома в этих городах, уговорили застройщиков зайти. Полгода это работает, и есть первые небольшие результаты. Понятно, так быстро дети родиться не могут, но (мамы могут) встать на учет по беременности. Некоторый рост уже наметился, намерены и дальше продолжать эту работу максимально активно", - рассказал Никитин. Никитин добавил, что идет работ по повышению реальных доходов населения, потому что в регионе исторически бедность выше, чем в среднем по стране. Кроме того, привлекаются молодые кадры из других регионов. Молодежи стало больше за счет приезжающих учиться студентов в Новгородский государственный университет, колледжи и техникумы.
https://ria.ru/20240909/nikitin-1971661464.html
https://ria.ru/20240909/rajony-1971645445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, андрей никитин (политик), жилье, владимир путин
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Жилье, Владимир Путин
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Строятся новые дома, обновляется инфраструктура в трех малых городах Новгородской области, которые участвуют в "пилоте" по повышению рождаемости, рассказал президенту РФ Владимиру Путину губернатор Андрей Никитин.
В понедельник Путин провел рабочую встречу с Никитиным, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.
Новгородская область наряду с Пензенской и Тамбовской по поручению президента с сентября 2023 года стала пилотным регионом по стимулированию рождаемости. В трех малых городах – Валдае
, Боровичах
и Старой Руссе
- строятся пять новых домов, девять новых детских площадок, улучшается инфраструктура, появляются семейные МФЦ. Выдаются жилищные сертификаты: 49 семей получили за рождение первого ребенка 350 тысяч рублей и по 800 тысяч рублей – за рождение четвертых и последующих детей – получили 45 семей.
"Меняем городскую среду, впервые после советского периода строим дома в этих городах, уговорили застройщиков зайти. Полгода это работает, и есть первые небольшие результаты. Понятно, так быстро дети родиться не могут, но (мамы могут) встать на учет по беременности. Некоторый рост уже наметился, намерены и дальше продолжать эту работу максимально активно", - рассказал Никитин.
Никитин добавил, что идет работ по повышению реальных доходов населения, потому что в регионе исторически бедность выше, чем в среднем по стране. Кроме того, привлекаются молодые кадры из других регионов. Молодежи стало больше за счет приезжающих учиться студентов в Новгородский государственный университет
, колледжи и техникумы.