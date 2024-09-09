https://ria.ru/20240909/nikitin-1971668918.html

Никитин рассказал Путину про "пилот" по повышению рождаемости

Никитин рассказал Путину про "пилот" по повышению рождаемости - РИА Новости, 09.09.2024

Никитин рассказал Путину про "пилот" по повышению рождаемости

Строятся новые дома, обновляется инфраструктура в трех малых городах Новгородской области, которые участвуют в "пилоте" по повышению рождаемости, рассказал... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:49

2024-09-09T17:49

2024-09-09T17:49

новгородская область

андрей никитин (политик)

жилье

владимир путин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Строятся новые дома, обновляется инфраструктура в трех малых городах Новгородской области, которые участвуют в "пилоте" по повышению рождаемости, рассказал президенту РФ Владимиру Путину губернатор Андрей Никитин. В понедельник Путин провел рабочую встречу с Никитиным, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Новгородская область наряду с Пензенской и Тамбовской по поручению президента с сентября 2023 года стала пилотным регионом по стимулированию рождаемости. В трех малых городах – Валдае, Боровичах и Старой Руссе - строятся пять новых домов, девять новых детских площадок, улучшается инфраструктура, появляются семейные МФЦ. Выдаются жилищные сертификаты: 49 семей получили за рождение первого ребенка 350 тысяч рублей и по 800 тысяч рублей – за рождение четвертых и последующих детей – получили 45 семей. "Меняем городскую среду, впервые после советского периода строим дома в этих городах, уговорили застройщиков зайти. Полгода это работает, и есть первые небольшие результаты. Понятно, так быстро дети родиться не могут, но (мамы могут) встать на учет по беременности. Некоторый рост уже наметился, намерены и дальше продолжать эту работу максимально активно", - рассказал Никитин. Никитин добавил, что идет работ по повышению реальных доходов населения, потому что в регионе исторически бедность выше, чем в среднем по стране. Кроме того, привлекаются молодые кадры из других регионов. Молодежи стало больше за счет приезжающих учиться студентов в Новгородский государственный университет, колледжи и техникумы.

https://ria.ru/20240909/nikitin-1971661464.html

https://ria.ru/20240909/rajony-1971645445.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, андрей никитин (политик), жилье, владимир путин