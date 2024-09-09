https://ria.ru/20240909/nikitin-1971649214.html

Никитин: "Умный" дом для ветеранов появится в Новгородской области

Никитин: "Умный" дом для ветеранов появится в Новгородской области - РИА Новости, 09.09.2024

Никитин: "Умный" дом для ветеранов появится в Новгородской области

Дом ветеранов в Новгородской области планируют сделать полностью цифровым, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Андрей Никитин. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:42

2024-09-09T16:42

2024-09-09T17:05

новгородская область

великий новгород

андрей никитин (политик)

ветераны

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Дом ветеранов в Новгородской области планируют сделать полностью цифровым, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Андрей Никитин. Старое аварийное здание дома-интерната на 170 мест в Великом Новгороде было снесено. На его месте в рамках нацпроекта "Демография" в 2021 году началось строительство нового – современного и более вместительного на 200 мест с геронтологическим отделением. Сейчас уже получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. С 1 октября уже начнется заселение постояльцев. "Дом социальной заботы, дом ветеранов. Он будет полностью цифровой, с умными колонками, то есть у пожилых людей будет возможность не только между собой общаться, но и эти гаджеты активно использовать", - сказал Никитин на встрече с президентом. В новом интернате есть творческие мастерские, парикмахерская, залы для занятия спортом, музыкальный класс, библиотека, актовый зал с функцией кинозала и танцевальный зал, большой обеденный зал, холлы для общения. Проведено благоустройство территории: появились скамейки, беседки и навесы. Оборудованы места для занятий спортом, дорожки для скандинавской ходьбы. Губернатор также доложил Путину, что в регионе реконструирован роддом, который стал перинатальным центром. "Мы роддом уже сделали, самый ключевой показатель – раньше от килограмма детишек выхаживали, теперь от 500 граммов, стал перинатальным центром", - подчеркнул Никитин. Кроме того, в 2024 году в Боровичах откроют современную поликлинику, в результате с трех часов до 30 минут сократится время доезда врача к больному. Еще одна ключевая задача на этот год – завершение реставрации памятников Ярославова дворища.

https://ria.ru/20240909/opk-1971644853.html

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Артем Смирнов

новгородская область, великий новгород, андрей никитин (политик), ветераны