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В Нидерландах призвали вынудить украинских беженцев вернуться на родину

В Нидерландах призвали вынудить украинских беженцев вернуться на родину - РИА Новости, 09.09.2024

В Нидерландах призвали вынудить украинских беженцев вернуться на родину

Лидер нидерландской правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс призвал не продлевать украинским беженцам разрешение на проживание и работу в ЕС и тем самым... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:46

2024-09-09T13:46

2024-09-09T13:47

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лидер нидерландской правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс призвал не продлевать украинским беженцам разрешение на проживание и работу в ЕС и тем самым вынудить военнообязанных граждан Украины вернуться на родину, сообщает портал Dutch News. "В понедельник лидер PVV заявил, что срок временной защиты для украинских беженцев, дающий им право жить и работать в ЕС, либо не должен быть продлен позже марта 2025 года, либо должен быть окончен раньше", - пишет портал. По мнению Вилдерса, данная мера вынудит военнообязанных украинских мужчин вернуться на родину, чтобы "защищать и восстанавливать страну". Он указал на то, что Нидерланды "полны до краев" и не могут позволить себе содержание еще большего количества беженцев. МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Занимавший на тот момент пост министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Украинское издание "Страна.ua" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён.

https://radiosputnik.ru/20240828/khischeniya-1968968430.html

https://ria.ru/20240425/bezuglaya-1942382462.html

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в мире, украина, нидерланды, герт вилдерс, дмитрий кулеба, владимир зеленский, евросоюз, страна.ua