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Глава Военного комитета НАТО посетил Монголию - РИА Новости, 09.09.2024
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13:48 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/nato-1971596295.html
Глава Военного комитета НАТО посетил Монголию
Глава Военного комитета НАТО посетил Монголию - РИА Новости, 09.09.2024
Глава Военного комитета НАТО посетил Монголию
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в сети X сообщил, что посетил Монголию по приглашению начальника генштаба этой страны Сунревиина Ганбьямбы. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:48
2024-09-09T13:48
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в сети X сообщил, что посетил Монголию по приглашению начальника генштаба этой страны Сунревиина Ганбьямбы. "Для меня большая честь быть приглашенным в Монголию начальником генштаба Сунревиином Ганбьямбой. А также встретиться с некоторыми монгольскими миротворцами, которые служили в миссиях НАТО в Косово и Афганистане.", - написал Бауэр. Он добавил, что "Монголия на протяжении двух десятилетий является надежным партнером НАТО".
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в мире, монголия, косово, афганистан, роб бауэр, нато
В мире, Монголия, Косово, Афганистан, Роб Бауэр, НАТО
Глава Военного комитета НАТО посетил Монголию

Глава Военного комитета НАТО посетил Монголию по приглашению начальника генштаба

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в сети X сообщил, что посетил Монголию по приглашению начальника генштаба этой страны Сунревиина Ганбьямбы.
"Для меня большая честь быть приглашенным в Монголию начальником генштаба Сунревиином Ганбьямбой. А также встретиться с некоторыми монгольскими миротворцами, которые служили в миссиях НАТО в Косово и Афганистане.", - написал Бауэр.
Он добавил, что "Монголия на протяжении двух десятилетий является надежным партнером НАТО".
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В миреМонголияКосовоАфганистанРоб БауэрНАТО
 
 
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