https://ria.ru/20240909/nato-1971596295.html
Глава Военного комитета НАТО посетил Монголию
Глава Военного комитета НАТО посетил Монголию - РИА Новости, 09.09.2024
Глава Военного комитета НАТО посетил Монголию
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в сети X сообщил, что посетил Монголию по приглашению начальника генштаба этой страны Сунревиина Ганбьямбы. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:48
2024-09-09T13:48
2024-09-09T13:48
в мире
монголия
косово
афганистан
роб бауэр
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928166719_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1c05c39cc63f34d82e055ff9f343be42.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в сети X сообщил, что посетил Монголию по приглашению начальника генштаба этой страны Сунревиина Ганбьямбы. "Для меня большая честь быть приглашенным в Монголию начальником генштаба Сунревиином Ганбьямбой. А также встретиться с некоторыми монгольскими миротворцами, которые служили в миссиях НАТО в Косово и Афганистане.", - написал Бауэр. Он добавил, что "Монголия на протяжении двух десятилетий является надежным партнером НАТО".
https://ria.ru/20240904/putin-1970437242.html
монголия
косово
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928166719_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_5ac7b3f3d521d7c4cbf8fc9c550bd971.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, монголия, косово, афганистан, роб бауэр, нато
В мире, Монголия, Косово, Афганистан, Роб Бауэр, НАТО
Глава Военного комитета НАТО посетил Монголию
Глава Военного комитета НАТО посетил Монголию по приглашению начальника генштаба