https://ria.ru/20240909/nato-1971596295.html

Глава Военного комитета НАТО посетил Монголию

Глава Военного комитета НАТО посетил Монголию - РИА Новости, 09.09.2024

Глава Военного комитета НАТО посетил Монголию

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в сети X сообщил, что посетил Монголию по приглашению начальника генштаба этой страны Сунревиина Ганбьямбы. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:48

2024-09-09T13:48

2024-09-09T13:48

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в сети X сообщил, что посетил Монголию по приглашению начальника генштаба этой страны Сунревиина Ганбьямбы. "Для меня большая честь быть приглашенным в Монголию начальником генштаба Сунревиином Ганбьямбой. А также встретиться с некоторыми монгольскими миротворцами, которые служили в миссиях НАТО в Косово и Афганистане.", - написал Бауэр. Он добавил, что "Монголия на протяжении двух десятилетий является надежным партнером НАТО".

https://ria.ru/20240904/putin-1970437242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, монголия, косово, афганистан, роб бауэр, нато