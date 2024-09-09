https://ria.ru/20240909/mumindzhanov-1971580630.html
Защита генерала Муминджанова обжаловала его арест
Защита генерала Муминджанова обжаловала его арест - РИА Новости, 09.09.2024
Защита генерала Муминджанова обжаловала его арест
Защита замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова обжаловала его арест по делу о получении взяток, сообщила РИА Новости его... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:45
2024-09-09T12:45
2024-09-09T13:16
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Защита замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова обжаловала его арест по делу о получении взяток, сообщила РИА Новости его адвокат Карина Лубенец."Арест обжалован", - сказала собеседница агентства.Во вторник 235-й гарнизонный военный суд отправил Муминджанова в СИЗО до 2 ноября, защита же настаивала на избрании более мягкой меры пресечения - домашнего ареста.Заседание проходило в закрытом режиме. На этом настаивал следователь, в связи с тем, что "материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации".Сам Муминджанов вину не признал.В минувший понедельник СК РФ сообщал, что возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Как сообщил источник РИА Новости, он был задержан в Воронеже и доставлен в Москву для допроса и следственных действий.По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240908/obvinenie-1971346902.html
https://ria.ru/20240908/delo-1971345220.html
https://ria.ru/20240909/pokazaniya-1971511520.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валерий муминджанов, россия
Происшествия, Валерий Муминджанов, Россия
Защита генерала Муминджанова обжаловала его арест
Защита генерала Муминджанова обжаловала его арест по делу о взятках
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Защита замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова обжаловала его арест по делу о получении взяток, сообщила РИА Новости его адвокат Карина Лубенец.
"Арест обжалован", - сказала собеседница агентства.
Во вторник 235-й гарнизонный военный суд отправил Муминджанова в СИЗО до 2 ноября, защита же настаивала на избрании более мягкой меры пресечения - домашнего ареста.
Заседание проходило в закрытом режиме. На этом настаивал следователь, в связи с тем, что "материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации".
Сам Муминджанов вину не признал.
В минувший понедельник СК РФ сообщал, что возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Как сообщил источник РИА Новости, он был задержан в Воронеже и доставлен в Москву для допроса и следственных действий.
По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.