https://ria.ru/20240909/mumindzhanov-1971580630.html

Защита генерала Муминджанова обжаловала его арест

Защита генерала Муминджанова обжаловала его арест - РИА Новости, 09.09.2024

Защита генерала Муминджанова обжаловала его арест

Защита замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова обжаловала его арест по делу о получении взяток, сообщила РИА Новости его... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:45

2024-09-09T12:45

2024-09-09T13:16

происшествия

валерий муминджанов

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Защита замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова обжаловала его арест по делу о получении взяток, сообщила РИА Новости его адвокат Карина Лубенец."Арест обжалован", - сказала собеседница агентства.Во вторник 235-й гарнизонный военный суд отправил Муминджанова в СИЗО до 2 ноября, защита же настаивала на избрании более мягкой меры пресечения - домашнего ареста.Заседание проходило в закрытом режиме. На этом настаивал следователь, в связи с тем, что "материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации".Сам Муминджанов вину не признал.В минувший понедельник СК РФ сообщал, что возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Как сообщил источник РИА Новости, он был задержан в Воронеже и доставлен в Москву для допроса и следственных действий.По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240908/obvinenie-1971346902.html

https://ria.ru/20240908/delo-1971345220.html

https://ria.ru/20240909/pokazaniya-1971511520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, валерий муминджанов, россия