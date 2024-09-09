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Как прошел мотопробег "Аэрофлота", посвященный Году семьи - РИА Новости, 09.09.2024
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17:43 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/motoprobeg-1971616392.html
Как прошел мотопробег "Аэрофлота", посвященный Году семьи
Как прошел мотопробег "Аэрофлота", посвященный Году семьи - РИА Новости, 09.09.2024
Как прошел мотопробег "Аэрофлота", посвященный Году семьи
Группа "Аэрофлот" с 6 по 8 сентября провела масштабный мотопробег Москва — Суздаль — Москва, посвященный Году семьи.
2024-09-09T17:43
2024-09-09T17:43
фото
аэрофлот
москва
суздаль
год семьи
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В состав колонны вошли более 120 мотоциклов под управлением сотрудников "Аэрофлота", "России" и "Победы", провайдера технического обслуживания "Аэрофлот Техникс", а также работников АО "Международный аэропорт Шереметьево" и других партнеров авиакомпании. Подробнее об этом – в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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фото, фото, аэрофлот, москва, суздаль, год семьи
Фото, Аэрофлот, Москва, Суздаль, Год семьи

Как прошел мотопробег "Аэрофлота", посвященный Году семьи

Читать ria.ru в
Группа "Аэрофлот" с 6 по 8 сентября провела масштабный мотопробег Москва — Суздаль — Москва, посвященный Году семьи.
В состав колонны вошли более 120 мотоциклов под управлением сотрудников "Аэрофлота", "России" и "Победы", провайдера технического обслуживания "Аэрофлот Техникс", а также работников АО "Международный аэропорт Шереметьево" и других партнеров авиакомпании. Подробнее об этом – в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Среди участников мотопробега — действующие пилоты, бортпроводники, наземный и офисный персонал.

Среди участников мотопробега — действующие пилоты, бортпроводники, наземный и офисный персонал

Среди участников мотопробега — действующие пилоты, бортпроводники, наземный и офисный персонал.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
1 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В честь Года семьи более 25 участников пробега совершили путешествие не в одиночку, а в сопровождении "вторых пилотов" — своих родных или близких.

Участники мотопробега группы Аэрофлот по маршруту Москва - Суздаль - Москва, посвящённого Году семьи

В честь Года семьи более 25 участников пробега совершили путешествие не в одиночку, а в сопровождении "вторых пилотов" — своих родных или близких.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 8
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Мотопробег стартовал 6 сентября от офисного комплекса "Мелькисарово". В этот день участники мотопробега прибыли в Суздаль и на протяжении двух дней участвовали в насыщенной культурной программе: посещали местные музеи, мастер-классы и городские фестивали, где гвоздем программы стали полеты на тепловых аэростатах
Мотопробег стартовал 6 сентября от офисного комплекса Мелькисарово. В этот день участники мотопробега прибыли в Суздаль и на протяжении двух дней участвовали в насыщенной культурной программе: посещали местные музеи, мастер-классы и городские фестивали, где гвоздем программы стали полеты на тепловых аэростатах
Мотопробег стартовал 6 сентября от офисного комплекса "Мелькисарово". В этот день участники мотопробега прибыли в Суздаль и на протяжении двух дней участвовали в насыщенной культурной программе: посещали местные музеи, мастер-классы и городские фестивали, где гвоздем программы стали полеты на тепловых аэростатах
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
3 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Общая протяженность маршрута в оба конца составила более 440 километров.

Участники мотопробега группы Аэрофлот по маршруту Москва - Суздаль - Москва, посвящённого Году семьи

Общая протяженность маршрута в оба конца составила более 440 километров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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4 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Возвращение колонны в Москву состоялось 8 сентября.

Регистрация участников мотопробега группы Аэрофлот по маршруту Москва - Суздаль - Москва, посвящённого Году семьи

Возвращение колонны в Москву состоялось 8 сентября.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

"Группа „Аэрофлот“ всецело поддерживает и стремится укреплять семейные ценности, — подчеркнул замгендиректора "Аэрофлота" по персоналу и организационному развитию Илья Перфильев, который также принял участие в мотопробеге.

Участники мотопробега группы Аэрофлот по маршруту Москва - Суздаль - Москва, посвящённого Году семьи

"Группа „Аэрофлот“ всецело поддерживает и стремится укреплять семейные ценности, — подчеркнул замгендиректора "Аэрофлота" по персоналу и организационному развитию Илья Перфильев, который также принял участие в мотопробеге.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

"В этом году мы предложили участникам взять в путешествие членов своих семей, чтобы провести время с близкими и разделить с ними яркие впечатления. Рад, что эта инициатива нашла отклик: каждый третий мотоцикл едет со "вторым пилотом" на борту. А общая численность нашей колонны вдвое больше, чем в прошлом году", - добавил Илья Перфильев.

Участники мотопробега группы Аэрофлот по маршруту Москва - Суздаль - Москва, посвящённого Году семьи

"В этом году мы предложили участникам взять в путешествие членов своих семей, чтобы провести время с близкими и разделить с ними яркие впечатления. Рад, что эта инициатива нашла отклик: каждый третий мотоцикл едет со "вторым пилотом" на борту. А общая численность нашей колонны вдвое больше, чем в прошлом году", - добавил Илья Перфильев.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

"Аэрофлот" проводит корпоративный мотопробег во второй раз. Летом 2023 года мотолюбители проехали под флагами авиакомпании из Москвы в Нижний Новгород и обратно, посвятив свое путешествие 100-летию первой пассажирской воздушной линии страны.

Стюардессы группы Аэрофлот у электрического мотоцикла Aurus Merlon, который участвует в мотопробеге по маршруту Москва - Суздаль - Москва, посвящённом Году семьи

"Аэрофлот" проводит корпоративный мотопробег во второй раз. Летом 2023 года мотолюбители проехали под флагами авиакомпании из Москвы в Нижний Новгород и обратно, посвятив свое путешествие 100-летию первой пассажирской воздушной линии страны.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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8 из 8
 
ФотоАэрофлотМоскваСуздальГод семьи
 
 
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