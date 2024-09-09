Как прошел мотопробег "Аэрофлота", посвященный Году семьи
Среди участников мотопробега — действующие пилоты, бортпроводники, наземный и офисный персонал.
Среди участников мотопробега — действующие пилоты, бортпроводники, наземный и офисный персонал.
В честь Года семьи более 25 участников пробега совершили путешествие не в одиночку, а в сопровождении "вторых пилотов" — своих родных или близких.
В честь Года семьи более 25 участников пробега совершили путешествие не в одиночку, а в сопровождении "вторых пилотов" — своих родных или близких.
Общая протяженность маршрута в оба конца составила более 440 километров.
Общая протяженность маршрута в оба конца составила более 440 километров.
Возвращение колонны в Москву состоялось 8 сентября.
Возвращение колонны в Москву состоялось 8 сентября.
"Группа „Аэрофлот“ всецело поддерживает и стремится укреплять семейные ценности, — подчеркнул замгендиректора "Аэрофлота" по персоналу и организационному развитию Илья Перфильев, который также принял участие в мотопробеге.
"Группа „Аэрофлот“ всецело поддерживает и стремится укреплять семейные ценности, — подчеркнул замгендиректора "Аэрофлота" по персоналу и организационному развитию Илья Перфильев, который также принял участие в мотопробеге.
"В этом году мы предложили участникам взять в путешествие членов своих семей, чтобы провести время с близкими и разделить с ними яркие впечатления. Рад, что эта инициатива нашла отклик: каждый третий мотоцикл едет со "вторым пилотом" на борту. А общая численность нашей колонны вдвое больше, чем в прошлом году", - добавил Илья Перфильев.
"В этом году мы предложили участникам взять в путешествие членов своих семей, чтобы провести время с близкими и разделить с ними яркие впечатления. Рад, что эта инициатива нашла отклик: каждый третий мотоцикл едет со "вторым пилотом" на борту. А общая численность нашей колонны вдвое больше, чем в прошлом году", - добавил Илья Перфильев.
"Аэрофлот" проводит корпоративный мотопробег во второй раз. Летом 2023 года мотолюбители проехали под флагами авиакомпании из Москвы в Нижний Новгород и обратно, посвятив свое путешествие 100-летию первой пассажирской воздушной линии страны.
"Аэрофлот" проводит корпоративный мотопробег во второй раз. Летом 2023 года мотолюбители проехали под флагами авиакомпании из Москвы в Нижний Новгород и обратно, посвятив свое путешествие 100-летию первой пассажирской воздушной линии страны.