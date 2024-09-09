Как прошел мотопробег "Аэрофлота", посвященный Году семьи

"В этом году мы предложили участникам взять в путешествие членов своих семей, чтобы провести время с близкими и разделить с ними яркие впечатления. Рад, что эта инициатива нашла отклик: каждый третий мотоцикл едет со "вторым пилотом" на борту. А общая численность нашей колонны вдвое больше, чем в прошлом году", - добавил Илья Перфильев.