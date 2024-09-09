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Суд арестовал двоих мужчин за стрельбу у ресторана на Патриарших прудах - РИА Новости, 09.09.2024
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18:39 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/moskva-1971681327.html
Суд арестовал двоих мужчин за стрельбу у ресторана на Патриарших прудах
Суд арестовал двоих мужчин за стрельбу у ресторана на Патриарших прудах - РИА Новости, 09.09.2024
Суд арестовал двоих мужчин за стрельбу у ресторана на Патриарших прудах
Пресненский суд Москвы арестовал двух мужчин, задержанных после стрельбы у ресторана в районе Патриарших прудов в центре столицы, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T18:39
2024-09-09T18:39
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал двух мужчин, задержанных после стрельбы у ресторана в районе Патриарших прудов в центре столицы, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлениями Пресненского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сивакова Руслана Фрунзевича и Харитонова Дмитрия Вадимовича на срок 1 месяц 28 суток, до 2 ноября 2024 года", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что оба подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). В воскресенье прокуратура Москвы сообщала, что в ресторане на Малой Бронной между гражданами произошел конфликт, в ходе которого, предположительно, было применено травматическое оружие. Информации о пострадавших не поступало. В столичном главке МВД рассказали РИА Новости, что был задержан один человек, позже стало известно, что он был нетрезв, у него нашли два травматических пистолета. ГСУ СК России по городу Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Кроме того, ведомство сообщило, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову представить доклад по уголовному делу и об обстоятельствах, установленных в ходе расследования.
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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал двоих мужчин за стрельбу у ресторана на Патриарших прудах

Суд арестовал двух мужчин, задержанных после стрельбы у ресторана в Москве

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал двух мужчин, задержанных после стрельбы у ресторана в районе Патриарших прудов в центре столицы, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлениями Пресненского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сивакова Руслана Фрунзевича и Харитонова Дмитрия Вадимовича на срок 1 месяц 28 суток, до 2 ноября 2024 года", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что оба подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).
В воскресенье прокуратура Москвы сообщала, что в ресторане на Малой Бронной между гражданами произошел конфликт, в ходе которого, предположительно, было применено травматическое оружие. Информации о пострадавших не поступало. В столичном главке МВД рассказали РИА Новости, что был задержан один человек, позже стало известно, что он был нетрезв, у него нашли два травматических пистолета.
ГСУ СК России по городу Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).
Кроме того, ведомство сообщило, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову представить доклад по уголовному делу и об обстоятельствах, установленных в ходе расследования.
Последствия конфликта в ресторане на Малой Бронной - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой
1 сентября, 23:44
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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